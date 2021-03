Spotify publie une mise à jour avec l'historique sur l'accueil

Depuis quelques heures, il y a du nouveau sur l'application Spotify (v8.6.10, 157 Mo, iOS 12.0) avec l'arrivée d'une mise à jour qui chamboule quelque peu le service de streaming tel que nous le connaissions. Le principal ajout ? Une interface utilisateur repensée sur les écrans d'accueil de ses applications iOS et Android.

Un an après la dernière refonte, on assiste donc à la naissance de nouvelles vues mettant l'accent sur des recommandations personnalisées, les derniers morceaux/albums lus ainsi que les podcasts.

Grâce à cette dernière mise à jour, nous allons déployer plusieurs avancées sur le hub mobile Home, conçues pour rendre la recherche de l'audio que vous aimez plus facile et plus intuitive. Ceux-ci seront déployés aux utilisateurs du monde entier sur iOS et Android ce mois-ci.