WOMBO : l'app deepfake qui fait chanter n'importe qui !

Il y a 21 min

Alban Martin

Réagir

Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez certainement vu ou reçu au moins vidéo marrante avec quelqu'un que vous connaissez en train de chanter de manière enthousiaste. Mais vous vous en doutez, la personne en question n'a pas pris un cours de chant express, elle a juste utilisé Wombo. Basé sur un algorithme intelligent, Wombo synchronise le mouvement des lèvres avec la chanson que vous choisissez. Et le résultat est bluffant.



Publicité

WOMBO : la nouvelle app qui fait sensation

Un peu comme ToonMe il y a quelques mois, Wombo cartonne sur les réseaux avec notamment des personnages publics, morts ou vivants, qui se retrouvent dans des scènes totalement ridicules. Le président Macron, Link de Zelda, un Teletubies, un catcheur, Elon Musk, Mark Zuckerberg, il y en a pour tous les goûts. Mais le mieux, c'est de voir son frère, sa mère ou son meilleur ami en train de chanter à tue tête.

Voici quelques exemples qu'on peut trouver sur Twitter :

Exclusif : lors d'une interview à wombo news Le président Macron donne une date de fin au couvre feu pic.twitter.com/yrUWuG5RBg — silmi en tribune (@jarny44) March 12, 2021

Yeah, the first one I put together, never thought I'll see Undertaker singing YMCA. 😂🤣 pic.twitter.com/W98c2Kc801 — Princess Jen (@JenMistress) March 22, 2021

Publicité

Le deefake étant à la mode, Wombo surfe sur ce concept en synchronisant automatiquement un morceau avec le visage de votre personnage. Si la liste de chanson est encore courte, les développeurs assurent y travailler activement.



Tout ce que vous avez à faire est d'ajouter un selfie, de choisir une chanson et de laisser la magie Wombo opérer. On obtient alors des vidéos hilarantes, bizarres, amusantes et prêtes à devenir virales.



Voilà qui devrait égayer la journée de certaines personnes toujours plus ou moins confinées...

Télécharger l'app gratuite WOMBO