Apple publie la 5e bêtas d'iOS 14.5, de watchOS 7.4 et de tvOS 14.5 aux développeurs

Il y a 1 heure (Màj il y a 43 min)

Julien Russo

Apple nous propose aujourd'hui une soirée de mise à jour réservée aux développeurs. De nouvelles bêtas viennent de débarquer pour iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS 11.3 et tvOS 14.5. Dans un premier temps, le géant californien privilégie l'installation chez les développeurs, les versions pour les testeurs publics devraient être proposées sous peu.

Nouvelles bêtas pour iOS 14.5 et compagnie

Apple n'aura attendu que seulement une semaine pour sortir une nouvelle bêta pour iOS 14.5, la firme continue à expérimenter la stabilité et les divers correctifs qui ont été ajoutés avant la sortie officielle de la nouvelle version.

Les développeurs peuvent installer dès maintenant sur leur iPhone, la cinquième bêtas qui vient d'être mise en ligne.

Comme d'habitude, il est possible de l'installer via les réglages de l'iPhone et de l'iPad ou de récupérer la nouvelle version directement sur l'Apple Developer Center.

Pour rappel, iOS 14.5 facilite le déverrouillage d'un iPhone équipé de Face ID quand une Apple Watch est présente au poignet. Au-delà de cette nouveauté, vous allez pouvoir utiliser une eSIM et une carte SIM normale en 5G, chose qui n'était pas possible lors du lancement des iPhone 12.

iOS 14.5 prend aussi en charge la manette de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, une bonne nouvelle pour profiter encore plus des jeux disponibles sur Apple Arcade et sur l'App Store.



En plus de la cinquième bêta d'iOS 14.5, Apple propose aussi une nouvelle bêta pour macOS 11.3, watchOS 7.4 et tvOS 14.5.

Comme pour l'iPhone, les développeurs (exclusivement) peuvent télécharger ces nouvelles bêtas.