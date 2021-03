Le code d'iOS 14.5 révèle le processeur A14X

Hier à 22:44 (Màj hier à 22:48)

Guillaume Gabriel

Réagir

Aujourd'hui, nous vous dévoilions que la nouvelle version de l'iPad Pro 2021 serait prévue pour le mois d’avril, avec un design qui reste inchangé. En revanche, ce sont les performances de la tablette qui devraient être revues à la hausse, avec notamment la mise en place d'une nouvelle puce.

Publicité

Et ça tombe bien, car la nouvelle bêta d'iOS 14.5 vient de révéler l'existence du processeur A14X qui devrait être présente dans le futur appareil de la Pomme.

La bêta d'iOS 14.5 cache des mentions de la puce A14X

Ce sont nos confrères de 9To5Mac qui en ont fait la découverte quelques heures après la sortie de la cinquième bêta d'iOS 14.5. Bien caché dans le code, le processeur A14X a pourtant le droit à plusieurs mentions, sous son nom de code, le GPU «13G».



Jusqu'alors inutilisé sur les appareils existants, la puce devrait donc être la petite nouvelle présente dans la future version de l'iPad Pro. Il est également constaté que l'A14X est basé sur le T8103, qui est le nom de code de la puce Apple M1 utilisée dans les premiers Apple Silicon Mac.



Les rumeurs suggèrent que la version 2021 de l'iPad Pro devrait voir le jour durant le premier semestre de cette année, et plus particulièrement en avril. Outre la puce, on trouvera un écran MiniLED et une puce 5G.