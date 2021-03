La conférence F8 de Facebook aura lieu le 2 juin 2021

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

Facebook vient d'annoncer que sa conférence réservée aux développeurs aura bien lieu cette année. Pour rappel, le réseau social avait décidé d'annuler son grand rendez-vous l'année dernière à cause de la crise sanitaire qui rendait impossible ce type d'événement. Pour l'édition 2021, Facebook va proposer sa conférence F8 en ligne !

Publicité

La conférence F8, le 2 juin

Chaque année, Facebook organise un événement exceptionnel réservé aux développeurs du monde entier. Le groupe de Mark Zuckerberg en profite pour échanger sur les derniers outils mis à disposition, les inspirations les plus profondes sur l'avenir des réseaux sociaux ou encore les innovations de demain qui bouleverseront la vie de millions de personnes.

Facebook décrit sa conférence F8 comme un endroit pour célébrer, inspirer et aider les développeurs à grandir !

Facebook a officialisé sur son site developers.facebook.com que la conférence F8 2021 va être diffusée en direct sur internet avec des sessions techniques et des démonstrations de nouveautés.

Le réseau social est persuadé qu'un tel rendez-vous est possible en ligne, une préparation est en cours pour que l'événement se passe dans les meilleures conditions.

Facebook propose aux développeurs de s'inscrire dès maintenant à l'alerte qui permettra de recevoir l'information du jour de l'inscription à la conférence F8.



Il est fort possible que la WWDC 2021 (le rendez-vous des développeurs Apple) se passe aussi en virtuel, il est toujours inconcevable de rassembler des centaines de personnes dans une salle fermée.



Publicité

Télécharger l'app gratuite Facebook