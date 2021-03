Facebook autorise l'appel à la haine pour les personnalités publiques

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

6

Facebook permettrait l'incitation à la haine envers les personnages publics selon sa politique et ses règles. D'après le géant américain, le dialogue doit rester possible pour ce type de personnes au contraire des particuliers qui doivent être constamment protégés.

Publicité

Facebook autorise "l'appel à la haine" contre une célébrité

The Guardian révèle une nouvelle information au sujet de la politique de Facebook et malheureusement c'est une fois de plus pas très reluisant. Selon eux, la modération mise en place par Facebook est différente en fonction de la célébrité de l'individu.



Que ce soir une star du foot, un homme politique ou un influenceur, le réseau social serait plus enclin à laisser les insultes, appels à la haine, dénigrements... sous prétexte que ce sont des personnalités publiques et que le dialogue à leur sujet doit rester possible.

Ces personnalités publiques sont des cibles autorisées pour certains types d'abus parce que nous voulons permettre la discussion, qui comprend souvent des commentaires critiques des personnes qui sont présentées dans les nouvelles quotidiennes.

L'entreprise de Zuckerberg en profite pour rappeler qu'au niveau des particuliers, toute forme de haine, attaque morale, sexuelle... est supprimé au plus vite. En revanche, il est clairement expliqué que l'on peut faire un "appel à la mort" d'une personne connue tant que l'on ne la cite pas dans le post. Voilà des informations pas très positives même s'il est important de rappeler que nous ne savons pas comment les autres réseaux sociaux réagissent face à ce genre de situations.



Bien évidemment, Facebook est conscient que nous vivons dans un monde ou le numérique prend quasiment toute la place et qu'aujourd'hui, tout le monde peut se retrouver "célèbre" sur internet du jour au lendemain. C'est pourquoi il se pourrait que cette politique soit modifiée dans les mois à venir ou du moins renforcée selon les personnes concernées.