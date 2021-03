Spotify : un nouveau design pour l'application macOS

Avec la forte concurrence d'Apple Music qui est parfaitement intégré aux produits Apple, Spotify redouble ses efforts pour que vous choisissiez son service de streaming. Pour cela, le géant suédois a décidé de proposer un tout nouveau design pour son application Mac et Windows. Celle-ci propose désormais une expérience plus simple et une présentation toujours plus moderne !

Spotify annonce une grosse mise à jour pour son app macOS

Les abonnés de Spotify qui utilisent un Mac pour écouter leurs playlists et podcasts préférés viennent d'avoir une grosse surprise en ouvrant l'application aujourd'hui !

En effet, le service de streaming a déployé une importante mise à jour qui apporte de nombreux détails qui changent sur l'interface.

Spotify apporte désormais une nouvelle apparence axée sur la convivialité et l'accessibilité aux fonctionnalités, selon les propos de la firme suédoise, utiliser Spotify sur un Mac ou un PC va devenir d'une facilité déconcertante, même quand on est un nouvel utilisateur et qu'on n'est pas encore familier au service.

Plusieurs modifications ont eu lieu, Spotify explique que la recherche d'un titre, d'un album, d'une playlist ou encore d'un podcast va se faire directement sur le côté gauche de l'application. Le service de streaming a intégré le moteur de recherche dans son catalogue dans le menu latéral de gauche en dessous de l'accueil et au-dessus de votre bibliothèque.



Spotify intègre également dans la version Mac et PC une création de playlist plus simple avec plus de contrôle.

Les utilisateurs vont pouvoir ajouter des descriptions, uploader des images ainsi que faire glisser et déposer des pistes dans les playlists qu'ils auront créées, le service de streaming a supprimé toutes les limites inutiles de son application.



Dès maintenant, l'application macOS et Windows prend en charge la modification de la file d'attente pour une lecture aléatoire (par exemple). De nouvelles options de tri ont été ajouté à la catégorie "Votre bibliothèque", ils sont accessibles via un menu déroulant dans le coin supérieur droit de l'interface.

Le mode Offline

Ce n'est pas parce que nous avons un Mac ou un PC que nous avons toujours une connexion à proximité. Spotify propose désormais la possibilité de télécharger des morceaux de musiques, toute une playlist ou encore un épisode de podcast. Le fonctionnement est identique à l'application mobile !

Dans son billet de blog, Spotify présente cela surtout comme une "économie de la bande passante", même si la lecture d'une musique n'est pas ce qui consomme le plus sur une connexion internet !

Avec cette refonte, nous combinons l'opportunité technique d'un lecteur web moderne et évolutif avec un design Spotify cohérent et les fonctionnalités auxquelles vous vous attendez tous dans l'application de bureau. En fin de compte, nous apportons ce changement parce que nous croyons en l'avenir des deux plates-formes et que nous voulons nous assurer qu'il peut continuer à répondre aux besoins de nos utilisateurs maintenant et à l'avenir.

