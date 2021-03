Un nouveau coloris noir mat pour l'iPhone 13 Pro ?

Guillaume Gabriel

De nouvelles rumeurs autour de la version Pro de l'iPhone 13 viennent de voir le jour : ces dernières proviennent de Max Weinbach via la chaîne YouTube de EverythingApplePro. Dans les nouveautés annoncées, le futur smartphone haut de gamme de la Pomme pourrait bénéficier d'un nouveau coloris noir mat.

Ce n'est pas le seul ajout qu'Apple pourrait faire, puisqu'on parle également d'une amélioration du mode Portrait, notamment grâce au capteur LiDAR.

L'iPhone 13 Pro avec un nouveau coloris et un mode Portrait amélioré ?

C'est LA nouvelle de la journée : selon le très bien informé Max Weinbach, Apple pourrait prévoir l'ajout d'un coloris pour l'iPhone 13, et plus particulièrement pour sa version Pro. Si le design pourrait être très similaire à ce que l'on a actuellement avec l'iPhone 12, l'encoche pourrait devenir plus petite et les clients auraient la possibilité d'opter pour une finition noir mat pour remplacer la couleur grise « graphite ».



Apple aurait également expérimenté une couleur bronze / marron qu’on avait évoquée en exclusivité, mais qui ne verrait pas le jour pour la prochaine gamme d'iPhone. Pour combler le tout, un nouveau revêtement anti-empreintes digitales pourrait être de la partie, permettant ainsi d'améliorer l'apparence de l'appareil.



Le mode Portrait ne serait pas en reste, puisque Weinbach affirme qu'Apple travaille sur une nouvelle version de cette belle fonctionnalité introduite avec l'iPhone 7. Le nouveau système serait censé combiner les données de la caméra avec les informations de profondeur du scanner LiDAR, permettant de détecter les contours avec plus de précision.



On a hâte de voir si ces informations seront confirmées en automne prochain !