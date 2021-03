Le certificat sanitaire européen officialisé pour le 15 juin

Hier à 18:15

Alban Martin

Passeport, carnet ou certificat, il aura eu tous les noms. Un temps décliné par notre gouvernement, le certificat sanitaire européen est bel et bien une réalité. Il s'agit d'un document qui donnera accès à des lieux ou des pays.



Thierry Breton, le commissaire européen au Marché intérieur, a annoncé aujourd'hui l’arrivée du certificat sanitaire pour le 15 juin prochain lors de son passage dans l'émission Le Grand Jury.

Un code QR et une preuve pour se rendre dans un lieu public ?

Ratifié par les 27 états membres de l’Union européenne, ce certificat sera disponible en version papier et en version numérique. Point important, il sera identique partout.

Face à la polémique suscité autour de ce concept, Thierry Breton a tenu à préciser :

À partir du moment où nous pourrions être sûrs que chaque Européen qui souhaite se faire vacciner aura un accès équitable au vaccin [...], il sera bon qu’on puisse avoir [...] un certificat, qui démontre votre état.

Les informations personnelles de côté, le document sera également porteur des inoculations et / ou de la présence d’anticorps, ainsi que le résultat des éventuels tests virologiques. Attaché, on trouvera un code QR de vérification pour faciliter sa lecture.



Attention, M Breton indique que le certificat ne sera pas obligatoire, mais il devrait faciliter la circulation dans l’espace européen et permettre l’accès à certains événements publics. Ceux qui ne veulent pas de ce dispositif devront en contrepartie se soumettre parfois à des tests de dépistage.



C'est peu ou prou le système mis en place en Chine qui autorise de se balader un peu partout en centre ville (rues, magasins, ...) ou dans les gares. Il est à renouveler tous les 15 jours. A chaque fois, l'utilisateur doit scanner un QR Code qui récupère des informations dont le passeport sanitaire. Un contrôle plus strict qui ne serait pas du goût des européens d'après les premiers retours.