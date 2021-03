Un organisme de l'industrie aérienne va lancer un passeport Covid dans l'iPhone

Il y a 58 min

Julien Russo

C'est ce que redoutent de nombreuses personnes dans le monde, mais pourtant le passeport Covid-19 va devenir une obligation pour voyager avec de nombreuses compagnies aériennes. L'association du transport aérien international (IATA) a annoncé aujourd'hui préparer un passeport via QR Code qui pourra être utilisé dans l'application Wallet sur l'iPhone. Sur ce document numérique, deux informations cruciales vont figurer.

Le passeport Covid-19 dans votre iPhone

Alors que la stratégie actuelle est de tout miser sur les vaccins, l'après-Covid risque d'être très compliqué pour ceux qui refusent de se faire vacciner.

En effet, de nombreuses restrictions vont avoir lieu, en tête de cette liste se trouvent les voyages en avion !

Beaucoup de compagnies aériennes pourraient prochainement exiger que vous soyez vacciné au moment de l'enregistrement, la vérification pourra s'effectuer via un passeport Covid-19.

L'association du transport aérien (IATA) vient d'annoncer aujourd'hui créer un passeport indiquant les résultats de tests ainsi que les certificats de vaccin.

Le lancement devrait s'effectuer sur iOS à partir de la mi-avril, selon Reuters.

Kamil Alawdhi le vice-président régional de l'IATA pour l'Afrique et le Moyen-Orient a déclaré que le passeport sera disponible sur l'iPhone aux environs du 15 avril, le développement est actuellement sur la fin.

À travers ce document numérique, les compagnies aériennes pourront rapidement savoir si vous avez été testé négatif récemment et si vous avez effectué le vaccin. Légalement, il sera possible de refuser votre entrée dans l'avion sous le motif que cela peut mettre en danger la santé des autres voyageurs.

Selon Alawadhi, ce passeport Covid-19 ne pourra fonctionner que si les aéroports, les compagnies aériennes et les pays adoptent cette pratique. Bien évidemment, le passeport n'est pas là pour vous obliger à vous faire vacciner (enfin peut-être un peu), mais plutôt pour assurer la sécurité et la reprise de l'économie après une année 2020 catastrophique !



La première compagnie à avoir annoncé tester ce passeport, c'est Virgin Atlantic, une expérimentation grandeur nature va avoir lieu dès le 16 avril pour le vol Londres-Barbade. Les voyageurs recevront l'information que pour s'assoir dans l'avion, il sera indispensable de présenter le passeport d'IATA avec un test négatif et un vaccin.

