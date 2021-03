Promo Sosh : le forfait 40 Go est à 12,99€

Sosh continue de proposer des promotions sur ses forfaits 4G avec cette fois le forfait 40 Go qui passe à 12,99€ par mois sans limite de durée au lieu de 19,99€. Sans compter l'offre des 80 Go pour 15,99€.

Un excellent rapport qualité-prix pour un forfait de qualité et compatible eSIM pour iPhone et Android, qui vous permet de naviguer sur Internet tout en profitant des appels et SMS illimités sur le réseau le plus étendu et performant de France.

Sosh : le forfait 40 Go à 12,99€ par mois sans limite

Sosh répond encore une fois à la concurrence, comme SFR et Bouygues qui proposent des mini-forfaits à bas prix, en proposant une belle réduction sur son forfait 40 Go. Il passe de 19,99€ à 12,99€ par mois, sans engagement et sans limite de durée. Une offre dite « à vie ».



Une offre complète, qui vous permettra d'appeler de la France vers les fixes dans toute l'Europe... Sans oublier la compatibilité eSIM des derniers iPhone 12, iPhone 11 et autre iPhone XS / XR qui permet d'avoir du dual-SIM, soit deux numéros sur le même téléphone.



Rendez-vous sur le site de Sosh pour passer commande avant la fin de l'opération !

Le forfait 40 Go en détail :

Disponible jusqu'au 19/04/2021

Appels et SMS/MMS illimités en France

Internet mobile 40Go depuis la France métropolitaine

Roaming : 8 Go d’internet mobile en Europe et DOM

Carte SIM ou eSIM (à 10€)

