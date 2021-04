Deliveroo a eu la pire idée de poisson d'avril !

Il y a 38 min (Màj il y a 38 min)

Julien Russo

3



Le 1er avril, c'est un peu la journée de tous les dangers, toutes les informations que vous voyez au cours de ces 24 heures peuvent se révéler fausses et vous induire en erreur au point de faire opposition à votre carte bancaire... C'est justement ce qui s'est passé avec l'application de livraison de repas, Deliveroo. Voulant faire un magnifique poisson d'avril, l'entreprise s'est attiré les foudres de ses clients sur les réseaux sociaux.

Publicité

Quand Deliveroo prend trop au sérieux la tradition du 1er avril...

Les spams sont devenus quelque chose de banal, on en reçoit une dizaine par jour très souvent pour de fausses factures impayées ou pour un compte bloqué.

Comme l'arnaque est toujours la même, on n'y prête même plus attention et on supprime le mail.

À l'occasion du poisson d'avril, Deliveroo a eu l'idée du siècle (enfin pas vraiment), celle de toucher votre compte bancaire directement !

L'application de livraison de repas a envoyé à tous ses clients un mail de confirmation de commande indiquant que vous avez pris 38 pizzas Acciuga et 50 sauces piquantes pour un total de 466,40€ !

Ce qui est troublant, c'est que ce mail est exactement le même qu'on reçoit quand on valide une vraie commande, on retrouve le même code couleur, le même affichage ainsi que toutes les informations habituelles en dessous.

Immédiatement, la première idée qui nous vient à la tête, c'est : "quelqu'un a trouvé le mot de passe de mon compte Deliveroo et a commandé avec !".



Si certains ont eu le réflexe d'aller voir dans l'application Deliveroo, l'historique des commandes, d'autres ont été pris de panique et ont appelé le numéro d'urgence de leur banque pour bloquer leur carte bancaire. Puisque c'est quand même une somme conséquente !

Cette blague (qui laisse à désirer) est en réalité un poisson d'avril de Deliveroo. L’entreprise envoyé ce mail à tous ses clients avec la phrase en bas :

Publicité

Une dernière information qui pourrait s’avérer importante : les anchois de ces pizzas sont en fait… des petits farceurs ! Souriez, le poisson d’avril a encore frappé !



Le problème, c'est que tout le monde n'a pas lu le mail jusqu'à la fin, y compris nous à la rédaction d'iPhoneSoft, on est resté bloqué sur le prix !

Sans surprise, ce poisson d'avril a fait réagir sur Twitter où des clients n'ont pas du tout pris cela avec humour...

@Deliveroo_FR vous vous trouverez drôle avec votre emailing ? Quand on sait à quel point c’est stressant d’avoir sa CB piratée, ce genre de #poissondavril passe mal pic.twitter.com/YHK9Aonyqt — L/D (@Lucille_Denis) April 1, 2021

Deliveroo viennent de me faire un poisson d'avril j'étais à 2 doigts de faire un AVC pic.twitter.com/qUFcZv9E0A — El.ies (@hzinho_) April 1, 2021

Une pensée à tous ceux qui ont opposé leur carte bancaire à cause de Deliveroo... 🐟 pic.twitter.com/CCFIkiF8h2 — Quentin (@quentinchapuis1) April 1, 2021

Merci #Deliveroo pour ce magnifique arrêt cardiaque que je viens de faire... pic.twitter.com/uGau8z8qwW — Val (@ValentinMtgn) April 1, 2021





Télécharger l'app gratuite Deliveroo: livraison de plats