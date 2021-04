Le navigateur Opera est disponible en version native sur Mac M1

Le navigateur Opera est définitivement bien lancé en ce début 2021. Après une MAJ iPhone/iPad, voici la version Mac qui à son tour a le droit à ses nouveautés et sa version native sur Mac M1.

Opera est maintenant à jour sur iPhone & iPad & Mac

Il y a une dizaine de jours, nous vous parlions de la grosse mise à jour que subissait le navigateur Opera sur iPhone & iPad. Au menu, un changement de couleur du logo, un nom raccourci et simplifié mais également quelques nouvelles fonctionnalités au sein de l'app.



Cette fois-ci, c'est au tour de la version Mac de faire parler d'elle. Comme vous le savez, depuis la sortie des Mac M1 équipés de la puce Apple Silicon, les applications peuvent tourner correctement grâce à Rosetta 2 mais doivent être travaillées pour fonctionner nativement et en pleine puissance sur ce support.



C'est désormais le cas car à partir d'aujourd'hui, Opera est disponible de manière native sur les Mac Apple Silicon. Au menu on note bien évidemment des modifications au niveau du design, des fonctionnalités supplémentaires mais surtout des performances jugées deux fois plus rapides qu'auparavant.

Opera prend désormais en charge nativement la toute dernière gamme de processeurs Apple M1. Avec la transition d'Intel vers les puces Apple Silicon, Apple est en mesure de mieux contrôler les performances du matériel Mac et des logiciels fonctionnant sous macOS. Comme Apple, l'objectif d'Opera est de rendre votre expérience en ligne aussi fluide que possible. Avec cette dernière version, Opera fonctionne 2 fois plus vite que la version précédente de notre navigateur.

En plus des améliorations citées ci-dessus, cette nouvelle version vous donne accès à plusieurs raccourcis clavier personnalisés comme l'indique le communiqué :

En parlant de vitesse, Opera vous permet désormais de définir vos propres raccourcis clavier pour accéder rapidement à la fonction Flow, qui connecte le navigateur de votre ordinateur à Opera sur iOS et Android. Cette connexion est un chat crypté de bout en bout avec tous vos appareils pour envoyer des notes, des images, des liens, des fichiers - tout ce que vous ne voulez pas manquer. Vous pouvez également créer des raccourcis vers le portefeuille crypto intégré d'Opera, ainsi que la fonction Player - une passerelle vers tous vos favoris sur Apple Music, Spotify et YouTube Music.

