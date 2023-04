Opera One : le nouveau navigateur à base d'IA sur Mac et PC

Opera a publié la version bêta de son navigateur entièrement remanié qu'il prévoit de lancer sur toutes les plateformes dans le courant de l'année. Baptisé Opera One, il a été conçu pour présenter un aspect plus épuré, tourné vers les futures fonctionnalités d'IA générative et les extensions dans la barre latérale et la barre d'adresse. Opera affirme avoir mis en œuvre un nouveau processeur multithread et ses nouveaux principes de conception modulaire doivent redéfinir la navigation, notamment avec les "Tab Islands".

Une nouveauté signée Opera One

Commençons par les "Tab Islands". Le navigateur Opera One a la capacité de regrouper automatiquement et intuitivement les sites web ouverts en fonction de leur contenu. Il ouvrira, par exemple, toutes les pages contenant des menus et des informations sur les restaurants dans un îlot, et tous les onglets apparentés à Apple dans un autre. L'idée est de réduire la confusion et de faciliter le passage d'une tâche à l'autre, que ce soit pour le travail ou pour le plaisir. Opera a apparemment mené des recherches et constaté que les utilisateurs sont submergés par le nombre d'onglets qu'ils ont.

Bien que le navigateur ait été conçu pour créer lui-même des îlots d'onglets, les utilisateurs peuvent également regrouper manuellement des pages. Ils peuvent faire glisser et déposer des onglets entre les îlots ou en créer un nouveau en appuyant sur la touche CTRL ou Commande et en cliquant sur les sites web qu'ils souhaitent regrouper avant de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'option "créer un îlot d'onglets". Opera considère les îlots d'onglets comme la première manifestation de sa stratégie de conception modulaire.

À fond sur l'intelligence artificielle

En plus des îlots d'onglets, Opera One est livré avec ChatGPT, ChatSonic et AI Prompts activés par défaut. Si vous vous souvenez bien, l'entreprise a introduit l'intégration de la barre latérale pour les chatbots AI en mars dernier, permettant aux utilisateurs de les lancer rapidement dans une fenêtre séparée au sein du navigateur. Parallèlement, la fonction AI Prompts suggère différentes façons d'utiliser les chatbots pour transformer le texte de la page, par exemple en transformant un morceau de texte en dialogue de feuilleton ou en extrayant des informations pour créer des questions de quiz.

Opera One peut être téléchargé dès maintenant sur le site web de l'entreprise. Chrome doit-il trembler ?

Télécharger l'app gratuite Opera : navigateur vif & privé