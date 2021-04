Tweetbot 6.1 ajoute le support du PIP pour les vidéos

Le populaire Tweetbot a été mis à jour aujourd'hui vers la version 6.1, intégrant notamment un lecteur vidéo repensé pour le Picture In Picture apporté par iOS 14 ainsi que de nouvelles icônes personnalisées.

Regardez la vidéo mise en ligne par l'éditeur Tapbots :



Tweetbot for iOS 6.1 submitted to Apple. Featuring a new dark theme, more app icons, and a new video player with PIP. Coming soon! pic.twitter.com/JbGcEuySE0 — Tapbots (@tapbots) April 6, 2021

Tweetbot 6 gère le Picture In Picture

L'application dispose désormais d'un lecteur vidéo repensé qui inclut la prise en charge d'image dans l'image, de sorte que les vidéos lues dans Tweetbot peuvent être visionnées même si vous sortez de l'app.



Une vidéo en cours de lecture dans Tweetbot peut être déplacée en mode Image dans l'image en appuyant sur l'icône prévue à cet effet en haut à gauche. Une fois en mode PiP, la lecture de la vidéo continuera si vous quittez l'application Tweetbot et ouvrez une autre application.



La mise à jour de Tweetbot 6.1 comprend également de nouvelles icônes personnalisées dont une superbe avec une sorte d'arc-en-ciel, un nouveau thème clair à contraste élevé et un certain nombre de corrections de bogues.

Tweetbot peut être téléchargé gratuitement sur l'App Store et toutes les fonctionnalités peuvent être débloquées avec un abonnement à 0,99€ par mois ou 6,49€ par an. Les clients qui utilisent Tweetbot plébiscitent en général sa fluidité, sa timeline chronologique et l'absence de publicités.

Télécharger l'app gratuite Tweetbot 6 for Twitter