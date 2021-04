AirPods 3 : pas encore annoncés mais déjà des contrefaçons

Julien Russo

Les contrefaçons ont une particularité, elles sont omniprésentes sur internet et surtout sur les réseaux sociaux. Cette technique permet d'attirer toujours plus de monde et d'acquérir une visibilité rapide quand un nouveau produit est disponible. Dans le secteur des écouteurs sans fil, ce sont les AirPods qui sont le plus imités, ce qui est logique puisque ce sont les écouteurs qui se vendent le mieux et qui sont les plus coûteux !

On retrouve déjà de faux AirPods 3 sur internet

Les spécialistes des contrefaçons ne perdent pas de temps.

Alors que les AirPods 3 ne sont pas encore annoncés par Apple, plusieurs comptes repérés sur Twitter et TikTok proposent déjà d'acquérir des AirPods de troisième génération, à un prix défiant toute logique.

Pour arriver à une copie conforme des futurs écouteurs d'Apple, les fabricants de contrefaçons se sont basés sur les rumeurs et différentes fuites visuelles qui tournent en boucle sur internet depuis plusieurs mois.

Même forme, même couleur, même boîte, les faux AirPods 3 vont probablement ressembler aux vrais AirPods qui devraient être annoncés dans le prochain Apple Event.

Pour rappel, les indiscrétions autour des AirPods 3 affirment toutes que les écouteurs auront un design identique aux AirPods Pro. La boite sera aussi moins profonde, elle aussi sera inspirée de celle proposée en ce moment avec les AirPods Pro.

Les caractéristiques ne sont pas encore connus, mais on sait déjà que la réduction active du bruit ne sera pas de la partie, Apple souhaite conserver cette fonctionnalité pour le modèle Pro.

On espère une meilleure autonomie et peut-être un mode Transparence pour facilement entendre autour de nous quand quelqu'un nous parle.

De nouvelles informations sur les AirPods devraient bientôt arriver, d'ici là il va falloir avoir encore un peu de patience !