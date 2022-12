Les AirPods fêtent leurs six ans, déjà !

Aujourd'hui marque le sixième anniversaire de la sortie par Apple des AirPods originaux. Les écouteurs sans fil ont été présentés pour la première fois aux côtés de l'iPhone 7 en septembre 2016, et ils sont devenus disponibles pour les clients le 19 décembre 2016 après avoir été retardés.



Alors qu'il existait déjà des écouteurs sans fil sur le marché, les AirPods ont contribué à populariser la catégorie grâce à leur intégration profonde avec les appareils Apple. Encore une fois, la firme n’a pas été précurseur sur le marché, mais a su révolutionner le genre. Comme l’iPod, l’iPhone, l’iPad ou l’Apple Watch.

Les AirPods sont magiques

Phil Schiller, alors responsable marketing d’Apple, déclarait :

Les AirPods sont simples et magiques à utiliser, sans interrupteur ni bouton, se connectant automatiquement à tous vos appareils Apple de manière simple et transparente, et vous permettant d'accéder à Siri d'un simple double tapotement. Nous sommes impatients que les utilisateurs les essaient avec l'iPhone 7 et l'Apple Watch Series 2.

Proposés au prix de 179 euros, les AirPods de première génération ont introduit de nombreuses fonctionnalités de base, notamment l'appairage en un seul clic avec les appareils Apple et la détection intra-auriculaire pour la lecture et la mise en pause automatiques de la musique. Les écouteurs étaient alimentés par la puce W1 personnalisée d'Apple, offrant une qualité audio améliorée par rapport aux écouteurs EarPods filaires.

Cette expérience révolutionnaire est rendue possible par la nouvelle puce W1 d'Apple à très faible consommation, qui permet aux AirPods d'offrir un son de haute qualité et une autonomie de batterie inégalée dans un design entièrement sans fil.

Apple a ensuite lancé les AirPods de deuxième et troisième génération, respectivement en mars 2019 et en octobre 2021, avec une meilleure qualité audio, une plus grande autonomie, la prise en charge de la fonction mains libres "Dis Siri", un étui de recharge sans fil en option et d'autres améliorations ajoutées au cours de ces années. Apple a également lancé les AirPods Pro haut de gamme en octobre 2019, avec annulation active du bruit, suivis du casque AirPods Max en décembre 2020. Les derniers AirPods sont les AirPods Pro de deuxième génération, sortis en octobre 2022. Ces derniers ont nettement amélioré la qualité audio et la force de la réduction de bruit.



Et vous, vous avez quels AirPods ?