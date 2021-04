Parallels Toolbox 4.5 prend en charge les Mac Apple Silicon

Alban Martin

Si les utilisateurs connaissent souvent Parallels Desktop comme un logiciel de virtualisation qui facilite l'exécution de Windows sur votre Mac, la société dispose d'un utilitaire macOS très utile et plus confidentiel appelé Parallels Toolbox.



Aujourd'hui, Parallels Toolbox 4.5 a ajouté la prise en charge d'Apple Silicon, un nouveau tableau de bord pour vos outils les plus utilisés et une toute nouvelle interface utilisateur.

Parallels Toolbox passe en version 4.5 sur Mac

Parallels Toolbox 4.5 comprend plus de 45 outils permettant de gagner du temps pour macOS, mais aussi de la place puisque ce logiciel peut remplacer d'autres applications. Voici ce qu'on peut notamment faire avec Toolbox :

Télécharger des vidéos depuis Facebook, YouTube, Vimeo, etc.

Télécharger de l'audio sur le Web

Désactiver rapidement votre micro pour Zoom, Google Hangouts, etc.

Verrouiller votre bureau si vous devez vous éloigner

Créer un GIF, une capture d'écran ou enregistrez votre écran

Trouver des fichiers en double pour libérer de l'espace

Éjecter les disques externes en un seul clic

Activer le mode Avion pour désactiver toutes les communications externes

Convertir la vidéo pour la synchronisation iPad et iPhone

Régler une minuterie

Désinstaller les applications macOS

Redimensionner les images

Voir l'historique de votre presse-papiers

et plus encore

Bien que Parallels Toolbox 4.5 fonctionnait déjà très bien avec l'émulation Rosetta 2 sur les Mac M1, le support natif d'Apple Silicon apporte un surcroît de performances. En outre, le nouveau tableau de bord personnalisable vous permet de trouver rapidement vos outils les plus utilisés. Depuis son lancement, Parallels Toolbox a déjà doublé le nombre d'outils dont il dispose, et selon la vidéo ci-dessus, d'autres sont à venir. Si vous utilisez un PC, Parallels Toolbox est également disponible pour Windows.



Parallels Toolbox 4.5 comprend un essai gratuit de sept jours, puis coûte 19,99 $ / an.