500 millions de profils LinkedIn volés et vendus en ligne

Il y a 4 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

LinkedIn aurait des soucis en ce début d'année 2021. D'après les derniers rapports, la société se serait faite voler certaines données sur plus de 500 millions de comptes.

Le vol de données - un fléau

Visiblement, il n'y a pas que Facebook qui se fait voler les données de ses utilisateurs. Selon un rapport de Cyber News, le réseau social du travail connu mondialement sous le nom de LinkedIn s'est fait pirater des données de plus de 500 millions de profils.



Cette fuite massive de données serait actuellement mise en vente sur un forum en ligne de manière anonyme (bien évidemment). Pour donner une preuve de ce qu'il possède, le "hackeur" propose "publiquement" la visibilité sur plus de 2 millions de profils. Selon ses revendications, pour acquérir la totalité des données volées, il faudrait débourser une somme à 4 chiffres au minimum.

La société a immédiatement réagi et affirme sans trembler que oui ce vol de données et bel et bien réel mais il s'agit "seulement" d'informations destinées au public et non de données personnelles comme l'adresse...



Voici la dernière déclaration de LinkedIn sur le sujet :

Il ne s'agissait pas d'une violation de données LinkedIn, et aucune donnée de compte de membre privé de LinkedIn n'a été incluse dans ce que nous avons pu examiner.

