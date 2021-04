Eddy Cue devient conseiller pour la plateforme NFT de Tom Brady

Il y a 41 min (Màj il y a 40 min)

Guillaume Gabriel

On ne l'apprend à personne, ces derniers temps, la cryptomonnaie et l'univers de la blockchain gagnent grandement en popularité chez Madame et Monsieur tout le monde. La raison ? La démocratisation de cette dernière dans les médias, l'histoire toujours plus incroyable du Bitcoin, mais également le nombre de projets qui se multiplient.

Cette montée en puissance permet également de mettre en avant un autre élément lié au milieu : les NFT. Peut-être avez-vous vu passer à la télévision la vente de vidéos d'actions sportives, celle du premier tweet de Jack Dorsey ou encore McDonalds qui fait gagner leurs propres créations. Pour faire simple, on parle d'authentification d'un élément numérique qui vient modifier la définition d'oeuvre d'art.



Car oui, désormais, ces non-funglible tokens vont faire partie de notre vie quotidienne, offrant un certificat d'authentification à l'acquéreur qui possèdera une oeuvre unique ou rare, comme c'est le cas pour des tableaux.

Eddy Cue se lance dans une plateforme de NFT

Cette tendance attire également les célébrités, notamment la star de la NFT Tom Brady, qui envisage de lancer sa propre plate-forme NFT. Pour s'aider, il peut compter sur des soutiens de poids, dont l'un des directeurs d'Apple, Eddy Cue.



Rejoignant la firme appelée «Autograph» en tant que conseiller, l'homme veut donc se pencher sur l'univers de la cryptomonnaie. Pour ce faire, ils seront épaulés par Richard Rosenblatt, l’ancien PDG de la société mère Myspace Intermix Media et son fils de 23 ans, Dillon.



Robins, PDG de DraftKings, sera également de la partie :

Je pense qu'il s'agit d'une entreprise intelligente et stratégique dans un secteur qui a connu une explosion d'intérêt au cours de l'année dernière. Je suis impatient de soutenir Tom et Rich lors du lancement d'Autograph.

