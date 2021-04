Les nouvelles applications : Wanna Selfie, Half Lemons, tell.em

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Greg, Halbestunde, Art+Steps.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Publicité

Publicité

My Reads (App, iPhone / iPad, v1.0.5, 7 Mo, iOS 14.0, Bean's Bytes, LLC)

Enregistrez des articles d'actualité, des histoires, des blogs, des podcasts et bien plus pour plus tard avec My Reads. My Reads pour iPhone, iPad et Mac vous permettent d'enregistrer facilement des liens vers vos lieux préférés sur Internet pour que vous puissiez les lire plus tard. Continuez toute la journée en ajoutant des liens vers Mes lectures, puis, lorsque vous êtes prêt, ouvrez Mes lectures pour voir toutes les histoires intéressantes que vous avez enregistrées.

Publicité

Télécharger l'app gratuite My Reads