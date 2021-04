Encore une image de l'encoche réduite de l'iPhone 13

Alban Martin

Le leaker DuanRui a partagé aujourd'hui une image de deux échantillons de film de protection de l'iPhone 13, qui montrent le même design de petite encoche supposé venant de la série iPhone 13 que nous avons vu à partir d'autres sources.

L'encoche plus petite se précise une nouvelle fois

Avant cette fuite, DuanRui avait révélé avec précision les noms corrects des modèles d'iPhone 12 (mais après nous pour l'iPhone 12 Mini) et un manuel d'iPad Air 4 révélant son nouveau design.



Dans la nouvelle image, qui semble montrer des vitres de protection pour un iPhone 13 Pro Max et un iPhone 13 mini, l'encoche est visiblement plus petite. Ce changement serait principalement dû au fait que le haut-parleur de l'écouteur a été déplacé vers le haut, un choix de conception que l'on a déjà évoqué ces dernières semaines.



Les échantillons présumés de l'iPhone 13 montrent également la caméra frontale déplacée vers le côté gauche de l'encoche, contrairement à son emplacement actuel sur les iPhone avec Face ID.

Selon un rapport du site japonais Mac Otakara, la matrice de caméras TrueDepth de l'iPhone 13 sera rétréci car le haut-parleur en haut de l'écran se déplacera vers le bord du boîtier, comme le montrent les images. DigiTimes a également affirmé en février que l'iPhone 13 comportera un système d'identification de visage repensé qui permettra une encoche plus petite en haut de l'écran.



L'analyste fiable d'Apple, Ming-Chi Kuo, a également déclaré que l'iPhone 13 aurait une encoche plus petite, bien qu'il n'ait pas mentionné le repositionnement de l'écouteur.



La conception de l'encoche est restée inchangée depuis ses débuts sur l'iPhone X en 2017. Après les ajustements subtils de l'encoche sur les futurs iPhone 13, Kuo pense qu'Apple abandonnera l'encoche pour un design perforé sur certains de ses iPhones 14, avant qu'il ne passe à un véritable affichage plein écran en 2023 à l'aide d'un système Face ID sous l'écran, ce qui éliminerait complètement le besoin d'encoches et de trous.



D'autres rumeurs sur l'iPhone 13‌‌ suggèrent que le smartphone intègrera un écran 120Hz «ProMotion», une puce A15 plus rapide, une batterie plus grosse et un modem 5G amélioré.