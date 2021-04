Le gouvernement aurait abandonné l'idée du QR code dans TousAntiCovid

Il y a 1 heure

Julien Russo

Il y a 2 mois, le gouvernement sous-entendait la possibilité d'installer un QR Code dans l'application TousAntiCovid. Ce système obligatoire pour accéder à un restaurant, un musée ou une séance au cinéma aurait permis de savoir quand vous étiez dans l'établissement et avec qui, ce qui aurait facilité la détection des cas contacts. De nombreux restaurateurs ont très vite exprimé leur démotivation quant à la nécessité de vérifier un par un les QR code de tous les clients !

Le QR code finalement abandonné ?

La vie économique va progressivement reprendre des couleurs en France dès le 15 mai, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a expliqué que plusieurs lieux culturels ainsi que les terrasses des restaurants et bars vont pouvoir rouvrir. Cette période de "reprise" va permettre d'observer la tendance des nouveaux cas pour constater si les statistiques restent stables, diminuent ou au contraire s'envolent à nouveau malgré le respect des gestes barrières.

Pour accompagner cette nouvelle étape vers le retour d'une vie normale, le gouvernement d'Emmanuel Macron a eu l'idée de proposer un QR code dans l'app TousAntiCovid sur iOS et Android.



Le principe est simple, le client peut accéder à l'établissement uniquement en faisant scanner son QR code. Résultat, quand une personne se déclare positive à la Covid-19 via l'application, toutes les autres personnes qui étaient présentes (et qui ont été identifié grâce au QR code) reçoivent une alerte sur leur smartphone.

L'organisation a été très loin puisque plusieurs détails ont été révélés le 12 février dernier. Il était prévu de proposer deux niveaux : l'un orange et l'autre rouge. Le premier aurait signifié qu'une personne a été infectée dans l'établissement où vous étiez, le second aurait signifié que trois personnes ont été déclarées comme infectées.

Ce système qui paraissait prometteur et pas trop contraignant aurait finalement été abandonné par le gouvernement. Selon les récentes déclarations d'un ministre au média Le Monde, on s'interroge sur l'utilité du QR code :

Si on est à 25 millions de Français vaccinés en mai-juin, avec des restaurants majoritairement en terrasse, est-ce qu’on a besoin d’un QR code ?

Une source ministérielle a également confirmé à BFMTV le développement de cette fonctionnalité, mais là aussi on n'est pas sûr que le QR code soit vraiment pertinent :

Le développement du système de QR code a débuté dès le mois de janvier, alors qu’une perspective de réouverture des restaurants semblait plus proche, donc davantage en intérieur. Avec de nombreux Français vaccinés et une consommation en extérieur, son intérêt est moins évident.

Pour l'instant, l'Élysée est dans l'incapacité de dire s'il faudra obligatoirement présenter un QR code pour se rendre dans des établissements fermés ou sur des terrasses dès que la réouverture aura lieu le 15 mai.

Le gouvernement réfléchit toujours à un "pass sanitaire" pour identifier si une personne a été vaccinée ou non. Au Danemark, on n'a pas hésité une seule seconde à proposer ce système, quitte à exclure une partie de la population qui refuse de se faire vacciner !