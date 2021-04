Qonto simplifie le changement de compte bancaire PRO

Qonto propose le tout premier service français qui permet aux professionnels de changer de compte de manière fluide et sans prise de tête. Un service visiblement très attendu par les personnes concernées étant donné que pour le moment, le processus est assez complexe.

Qonto : un nouveau service pour les PME

Qonto "la néobanque des PME" comme l'indique le nom de son application propose une nouveauté plutôt intéressante qui concerne bien évidemment les professionnels. À partir d'aujourd'hui, Qonto met à disposition des clients français le tout premier service de changement de compte PRO.



Comme le souligne la société, il est désormais possible de changer de compte professionnel sans passer par un système complexe et lassant. Une bien belle façon de simplifier la vie des TPE-PME et travailleurs indépendants qui leur font confiance.

Pour rappel, depuis 2017, la loi Macron mise en place par notre Président permet aux particuliers de changer de banque et donc de compte bancaire via un système de transfert automatique qui rend le processus assez simple, comme pour le changement d’opérateur téléphonique par exemple. Hélas jusqu’ici, il n'existait aucun système similaire pour les professionnels.

