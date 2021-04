Les nouvelles applications : Haze, Halo et Muzens

Corentin Ruffin

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Haze, Halo et Muzens.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Haze (App, iPhone / iPad, v2.0, 31 Mo, iOS 14.1, Benjamin Brewis) Haze vous donne une qualité de l'air et des conditions météorologiques mondiales précises.



• Recherche par ville et emplacement actuel

• Couverture mondiale

• Enregistrez plusieurs emplacements pour obtenir rapidement des informations locales

• Comparez plusieurs emplacements sur la carte

• 3 widgets au choix Télécharger l'app gratuite Haze





Halo: Rest, Focus, Meditate (App, iPhone / iPad, v1.0.9, 285 Mo, iOS 13.2, Spliqs Intelligent Media Inc A...) Voici une nouvelle application de concentration et de méditation aujourd'hui. Ce qui aide cette application à se démarquer dans une catégorie aussi encombrée, c'est son interface utilisateur innovantes, la musique générée par l'IA et l'essai gratuit de 7 jours. Télécharger l'app gratuite Halo: Rest, Focus, Meditate