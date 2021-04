Bartender 4 prend en charge macOS 11 Big Sur et les Mac M1

Il y a 7 heures

Alban Martin

Réagir



L'application de gestion de la barre de menus Bartender 4 vient d'être mise à jour avec la prise en charge de macOS Big Sur et des Macs M1. L'application donne à l'utilisateur le contrôle des éléments de la barre de menus, de ce qui est affiché et n'affiche les éléments que lorsque cela est nécessaire.



Bartender 4 qui était auparavant en bêta apporte également de nouvelles fonctionnalités et des améliorations notables. Nous avions présenté Bartender 3 dans notre dossier des meilleures apps Mac.

Bartender 4 arrive sur MacOS 11

Bartender 4 vous donne un contrôle total sur les éléments de votre barre de menu, y compris la possibilité de masquer tous les éléments de votre choix, mais aussi d'y accéder rapidement de différentes manières, par exemple en révélant instantanément les éléments cachés lorsque vous passez la souris dessus. Bartender propose aussi une sous-barre de menus, très pratique si vous avez beaucoup d'éléments à afficher.



En parlant de nombreux éléments de la barre de menu, Bartender 4 vous permet également de réduire la quantité d'espace entre les éléments de la barre de menu, ce qui vous permet de gagner plus d'espace. Soit largement espacés, soit un peu ou soit collés.

L'application améliore également l'interaction de l'utilisateur avec les éléments de la barre de menus grâce à de nouveaux déclencheurs qui attirent l'attention. La recherche a également été améliorée dans cette version. L'app dispose désormais d'une interface de type Spotlight avec une recherche très rapide.



Ceux qui avaient la version précédente de l'application peuvent économiser jusqu'à 50% lors de l'achat de Bartender 4. Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir un essai gratuit de quatre semaines, puis acheter l'application pour 15 $. Vous pouvez télécharger l'application pour macOS 11 sur www.macbartender.com.



Voilà un utilitaire qui mérite toute votre attention.