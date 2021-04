Reddit Talk : encore un nouveau concurrent pour Clubhouse

Décidément, la déferlante Clubhouse semble inspirer grandement les autres réseaux sociaux, qui veulent tous tenter leur chance dans l'audio. Après Facebook et Twitter, c'est donc au tour de Reddit d'annoncer l'arrivée prochaine de salons en direct.

Nommé Reddit Talk, la nouvelle plate-forme sera intégrée directement au sein de l'application officielle, permettant des conversations en temps réel entre les utilisateurs grâce à l'audio.

Reddit va lancer Talk, une plate-forme audio

Comme le rapportent nos confrères de chez TechCrunch, il semblerait que Reddit s'apprête à accueillir des salons audio, tout comme ce que propose Clubhouse. Reddit Talk fonctionnera exactement comme son concurrent, sauf que les salles seront greffées directement au sein des subreddits.



Si vous ne connaissez pas Reddit, on parle de forums qui se classent par sujets et qui prennent le nom de subreddits pour permettre aux différents membres de parler ensemble. Dans les salles en direct, les utilisateurs peuvent demander à parler ou y rester en tant qu'auditeur. Ce sera aux modérateurs de démarrer une salle audio et inviter les gens à parler, mais également à veiller à la bonne tenue des conversations.



Reddit Talk sera disponible sur l'application officielle du réseau social pour iOS et Android. Une version bêta sera prochainement disponible.



