Reddit met fin à Talk, sa fonction type Clubhouse

Reddit a annoncé qu'il fermerait Talk, sa fonction de conversation audio en direct, le 21 mars. Dans un article, la société explique qu'elle a pris cette décision parce que "la prise en charge de Talk à court terme nécessite des ressources importantes - plus que nous ne l'avions prévu". La fin de cette fonctionnalité entraînera logiquement la fermeture de la page d'accueil "Happening Now", qui a pour but de vous aider à trouver des discussions et des chats en direct actifs.

Reddit arrête l'audio

Talk a été annoncé en avril 2021, à une époque où l'application de chat audio Clubhouse semblait être le nouveau phénomène et où d'autres réseaux sociaux s'empressaient de copier ses fonctionnalités. Si l'engouement s'est rapidement tari, la fermeture de Talk est également précipité par la fermeture de l'entreprise qui fournissait ces outils audio à Reddit.

À partir du 21 mars, les utilisateurs pourront télécharger les archives de Talks qui ont été hébergées après le 1er septembre 2022, et ils auront jusqu'au 1er juin pour le faire. L'entreprise précise qu'il y aura plus de détails sur le téléchargement à l'approche de la date de fermeture.



Bien que Reddit affirme que l'audio a sa place dans son objectif de "devenir la maison des communautés", il ne fournit aucune sorte de calendrier sur la date à laquelle les fonctionnalités vocales feront leur réapparition.



À la place, Reddit se concentre actuellement sur les flux vidéos afin de concurrencer TikTok, le géant chinois qui est apparemment la cible de tous les réseaux sociaux américains. La plateforme avait également suivi Instagram l'an dernier.

Télécharger l'app gratuite Reddit