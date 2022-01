Utilisez-vous encore l'application Clubhouse ?

Alexandre Godard

Au vu de l'engouement médiatique qu'a suscité l'application Clubhouse à ses débuts, on est en droit de se demander si son avenir s'annonce radieux au vu de la baisse du nombre de téléchargements sans oublier la perte d'intérêt de bon nombre d'utilisateurs. Quoi qu'il en soit, la société lance 2022 avec une compatibilité web et une ouverture franche au monde extérieur.

Clubhouse encore d'actualité ?

Rappelez-vous au printemps dernier, l'application Clubhouse faisait un carton au niveau des téléchargements et son concept se disait révolutionnaire ou dans une moindre mesure novateur. Une sorte de réseau social élitiste dans un premier temps exclusif à l'iPhone qui peut être utilisé seulement si une personne déjà présente sur la plateforme vous invite à la rejoindre. Sans oublier que le chat audio est le principal moyen de communication.

Par la suite, l'engouement a persisté et les millions de téléchargements ont même attiré l'œil de Twitter qui aurait envisagé de racheter Clubhouse contre la modique somme de 4 milliards de dollars. Si le concept semblait à première vue intéressant de par son fonctionnement inédit, certains avaient tout de même émis un doute et annoncé qu'un essoufflement était à prévoir.



Malgré l'ajout de nombreuses fonctionnalités, c'est exactement ce qu'il s'est passé. De plus, la concurrence a musclé son jeu notamment Twitter avec Spaces ou encore Spotify avec Greenroom. Si tous ces évènements se sont déroulés au premier semestre 2021, il faut reconnaître que l'application n'a plus du tout fait parler d'elle depuis l'été dernier. Mis à part l'ajout de l'audio spatial pour les utilisateurs iOS il y a maintenant plus de quatre mois, rien à se mettre sous la dent.



Plus rien, du moins jusqu'à aujourd'hui. Après avoir été exclusif à iOS puis finalement disponible sur Android, Clubhouse lance son année 2022 avec une nouveauté à savoir la mise à disposition d'une version web.

today we're introducing an easy new way to spread the word about great rooms. It's called...drumroll....SHARING! we invented this and nobody has thought of it before.



even better, when you share, people now have the option to listen on desktop – no login required 😇 pic.twitter.com/Gw2rFkMQcs — Clubhouse (@Clubhouse) January 6, 2022

Attention, nous ne parlons pas d'un site web mais bien d'une compatibilité web. Pour faire simple, cette fonction permet d'envoyer à d'autres utilisateurs un lien qui permet de rejoindre le salon audio via un navigateur internet et donc un ordinateur. Une alternative qu'Apple a d'ailleurs adoptée avec FaceTime.



Petite déception, le fait de rejoindre un salon audio via un lien web offre seulement la possibilité d'écouter les autres parler mais pas d'interagir soi-même. En revanche, l'autre grande nouveauté c'est que n'importe qui peut cliquer sur ce lien, même ceux qui n'ont pas un compte Clubhouse.



Une façon efficace d'attirer encore plus de monde mais finalement totalement contradictoire avec l'idée de départ et le côté "élitiste" du service. Si le public sera celui qui jugera efficace ou non cette ouverture d'esprit, il est tout à fait légitime de se demander si cette idée n'arrive pas trop tard.



De votre côté, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes actuellement un utilisateur de Clubhouse et quel type d'utilisation vous en faites. De même, si vous avez été un utilisateur mais que vous avez depuis supprimé l'application, dites-nous pourquoi ?