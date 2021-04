Vos tests et vaccins bientôt stockés dans l'app TousAntiCovid ?

Le passeport sanitaire pour voyager à travers l'Europe nous sera présenté au plus tard à la fin du mois de juin. Du côté de la France, il semblerait que l'idée de créer une sorte d'historique de vos tests dans l'app TousAntiCovid va voir le jour très bientôt selon le gouvernement. L'objectif est de simplifier la démarche et surtout d'avoir des tests certifiés pour voyager tranquillement.

Premier test basé sur le volontariat

Après le fiasco des premiers mois de l'application TousAntiCovid qui a d'ailleurs changé de nom et design depuis quelque temps, celle-ci fait doucement son bout de chemin. Après une refonte totale pour la rendre plus utile mais également informative sur le Covid-19, voilà qu'on apprend qu'elle pourrait se doter d'un dossier qui stockera vos tests PCR et vos vaccinations anti-Covid pour coller au mieux aux objectifs du passeport sanitaire européen.



C'est au micro de BFM TV, pas plus tard qu'hier, que Thierry Breton qui n'est autre que le commissaire européen au Marché intérieur s'est exprimé sur le futur Passeport Européen qui devrait voir le jour fin juin au plus tard. L'occasion de faire le point sur comment compte procéder chaque pays.

Grâce à celui-ci, il sera possible de voyager en Europe et de prouver que l'on n'est pas infecté par le Covid grâce à un test PCR ou une preuve de vaccination de manière sécurisée. Vous l'aurez compris, ce "pass sanitaire" a également été prévu pour stopper les faux tests qui ne cessent d'apparaître et qui permettent à certaines personnes de voyager même s'ils ont le coronavirus.

Pour finir, sachez qu'à l'intérieur de ce passeport sanitaire, nous devrions retrouver trois catégories :

Vacciné ou non

Immunisé ou non

Situation actuelle

TousAntiCovid-Carnet

Pour nous français, cela devrait se passer au niveau de l'app TousAntiCovid. Il est important de rappeler que ce n'est pour le moment qu'une phase de test mise en place pour les volontaires. Prévu dans un premier temps pour voyager sur le territoire français (Corse, Outre-Mer...) puis dans un second temps à travers toute l'Europe, cette nouvelle rubrique permettra en quelque sorte de "ranger" facilement ses tests PCR certifiés... dans un endroit spécifique pour s'en servir lorsque l'on en a besoin ou tout simplement d'avoir un historique.

La France s'engage dès maintenant dans l'expérimentation de la fonctionnalité TousAntiCovid-Carnet lors des vols à destination de la Corse et d'Outre-mer.

Rappelons-le une dernière fois car c'est important, il ne sera pas obligatoire de passer par l'application du gouvernement pour voyager.



