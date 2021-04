BforBank passe enfin à Apple Pay !

Alban Martin

BforBank propose enfin une fonctionnalité attendue par ses clients sur iPhone, Apple Pay. Longtemps annoncée, la nouveauté arrive le jour du keynote de printemps, histoire de marquer le coup. La filiale en ligne du Crédit Agricole aura pris son temps pour proposer le paiement mobile d'Apple.



BforBank finit bon dernier

Pour fêter l'arrivée d'Apple Pay, BForBank affiche désormais une page dédiée qui permet de prendre connaissance de la fonctionnalité qui permet d'enregistrer sa carte dans un iPhone pour payer ensuite avec ce dernier, ou via son Apple Watch. Repoussé à plusieurs reprises, Apple Pay est donc accessible aux clients pour payer en magasin et en ligne. Peu importe votre carte (Visa Classic, Visa Premier et Visa Infinite), vous pouvez foncer. La banque en ligne finit bon dernier, quasiment cinq ans après les premiers établissements français qui avaient opté pour Apple Pay comme Caisse d'épargne et Banque Populaire.

BforBank rappelle quelques avantages du service :

Simple : payez avec iPhone ou votre Apple Watch

: payez avec iPhone ou votre Apple Watch Rapide : payez en un seul geste

: payez en un seul geste Sécurisé : authentifiez vous avec Face ID ou Touch ID

Vous n’avez plus besoin de toucher les boutons du terminal de paiement ou de manipuler de la monnaie lorsque vous faites vos achats en magasin.

Pour en profiter, il faut ajouter la carte au Wallet. Procédez comme suit selon votre appareil :



iPhone

Ouvrez l’app Wallet et touchez le signe « + » et scannez votre carte.

Apple Watch

Ouvrez l’app Watch sur votre iPhone et sélectionnez « Wallet et Apple Pay », puis touchez « Ajouter une carte bancaire ». Choisissez celle que vous avez ajoutée avec l'iPhone.

iPad

Allez dans Réglages, ouvrez « Wallet et Apple Pay » et sélectionnez « Ajouter une carte bancaire ». Scannez-la si ce n'est pas déjà fait.

MacBook

Allez dans Préférences Système, sélectionnez,« Wallet et Apple Pay », puis cliquez sur « + » pour ajouter une carte. Rentrez les informations.

Rappelons qu'Apple Pay utilise la technologie NFC (Near Field Communication) pour effectuer des paiements mobiles sans contact. Cette technologie est similaire à celle utilisée par les cartes bancaires sans-contact, en y ajoutant des degrés supplémentaires de sécurité. L’application Apple Pay ne stocke en aucun cas vos informations personnelles ou de paiement.

