Apple lance la bêta 1 de macOS 11.4

Hier à 20:45

Medhi Naitmazi

Apple a publié ce soir la première version bêta de macOS Big Sur 11.4 pour les développeurs à des fins de test. C'est quelque peu surprenant étant donné que macOS 11.3 est toujours en bêta, ou plus exactement en Release Candidate.

Quelles nouveautés pour macOS 11.4

Les développeurs peuvent télécharger la version bêta de ‌‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌‌ 11.4 à l'aide du mécanisme de mise à jour logicielle dans les préférences système après avoir installé le profil approprié à partir du centre de développement Apple.



Selon les notes de publication des développeurs d'Apple, la mise à jour ‌macOS Big Sur‌ 11.4 ajoute la prise en charge des GPU Navi de la série 6000 d'AMD sur Mac Intel. Les GPU sont tous basés sur l’architecture Navi RDNA2 d’AMD (Radeon RX 6800, 6800 XT et 6900 XT). Il n'est pas encore clair s'il existe également d'autres fonctionnalités ajoutées mais nous mettrons à jour l'article si besoin. Il est surprenant de ne pas avoir de bêta pour iOS 14.6, tvOS 14.6 et watchOS 7.5.



Si Apple a lancé la version candidate de MacOS Big Sur‌ 11.3, la version finale sera probablement lancée la semaine prochaine aux côtés d'iOS 14.5, tvOS 14.5 et watchOS 7.4.