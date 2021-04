Apple Event Spring Loaded : voici ce qu'en ont pensé les analystes !

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Les analystes participent de manière active aux rumeurs autour de l'actualité Apple, que ça soit les nouveaux iPhone ou encore les futurs projets comme les Apple Glass ou l'Apple Car, ils donnent très souvent des informations capitales issues de leurs sources bien renseignées. Plusieurs analystes de grands cabinets ont exprimés leurs ressentis en ce qui concerne l'Apple Event qui a eu lieu mardi soir. Avec une vision différente de celles des consommateurs, comment ont-ils interprété les annonces réalisées par Apple ?

Des annonces stratégiques qui ont été positives

Nouveaux iPad Pro, nouvel iMac avec la puce M1, nouvelle Apple TV 4K avec une Siri Remote repensée, lancement des AirTags, lancement des abonnements payants aux podcasts... Les annonces ont été nombreuses lors de l'Apple Event Spring Loaded.

Krish Sankar de la banque d'investissement Cowen, Samik Chatterjee de JP Morgan, Gene Munster de Loup Ventures et Katy Huberty de Morgan Stanley ont partagé leur avis sur le dernier événement Apple en date.

Krish Sankar de Cowen

Apple semble avoir répondu à toutes les attentes de l'analyste principale de Cowen !

En effet, selon ses récentes déclarations, Sankar estime que les annonces de l'Apple Event représentent "des points positifs croissants pour le maintien d'un portefeuille compétitif". Pour apporter des arguments à sa déclaration, l'analyste a mentionné la potentielle amélioration des marges matérielles d'Apple grâce à l'iMac M1.



Selon ses propos, le fait qu'Apple se lance dans les podcasts payants avec une commission de 30% est une très bonne chose, cela va permettre de générer de l'argent en plus dans la catégorie des services.



En ce qui concerne les AirTags, le calcul est déjà fait. Sankar explique que "chaque tranche de 50 millions d'unités d'AirTag expédiées pourrait contribuer jusqu'à 0,02$ au bénéfice par action de la société".

Pour conclure, l'analyste assure que la transition vers Apple Silicon est la meilleure décision que pouvait prendre Tim Cook et son équipe, cela va contribuer à l'augmentation du SPE d'environ 0,13$ dans les 18 mois qui suivent.

L'analyste assure qu'Apple pourrait expédier jusqu'à 10 millions d'iPad Pro avec l'écran miniLED dans les prochains mois !

Samik Chatterjee de JP Morgan

En général, Chatterjee est réputé pour être un analyste toujours très optimiste quand il parle d'Apple. Il explique avoir attentivement regardé l'Apple Event qui a eu lieu mardi soir et ce qu'il a vu est très positif !

Le meilleur lancement de nouveaux produits est incontestablement le nouvel iPad Pro avec la puce M1 et l'iMac nouvelle génération.

Ces deux nouveautés devraient surfer sur la même vague que les iPhone 12 : la tendance du renouvellement massif des clients avec d'anciennes générations d'iPad Pro et d'iMac.

Il explique aussi que dans le contexte de la crise sanitaire où le télétravail est toujours très sollicité dans le milieu professionnel, Apple ne pouvait pas lancer ses appareils avec un meilleur timing ! Tout a été fait dans les règles de l'art.



Cependant, tout n'est pas parfait selon Chatterjee, les abonnements payants aux podcasts et l'Apple TV 4K devraient générer des souscriptions et des ventes, mais de manière modeste. L'analyste ne voit pas de "gros succès" à venir, probablement à cause du manque d'attractivité autour de ces deux annonces !

Gene Munster de Loup Ventures

C'est l'un des analystes les plus fiables quand il s'agit de rumeur, Gene Munster a partagé hier après-midi son avis quant à l 'Apple Event Spring Loaded .

Il a déclaré que chaque annonce matérielle qui a eu lieu hier ne fera pas bondir le chiffre d'affaires d'Apple, ça sera bien évidemment positif, mais pas de quoi creuser l'écart comparé aux trimestres précédents.

L'analyste explique tout de même que cela va apporter de la croissance !

La modification des prix dans la gamme iPad Pro et iMac ne devrait pas faire changer d'avis les consommateurs sur leur décision d'achat, cette différence tarifaire ne sera pas du tout handicapante.



Pour les podcasts payants, ça va être une petite révolution qui va permettre à Apple de maintenir son leadership dans ce secteur. Pour les AirTags, Gene Munster s'attend à une contribution de 1 à 2% dans le chiffre d'affaires global d'ici 5 ans, mais d'ici là, les traqueurs d'objets d'Apple seront assez discrets dans les résultats trimestriels.

Katy Huberty de Morgan Stanley

Pour conclure, l'analyste Katy Huberty a complètement été conquise par les annonces d'Apple. Selon ses propos, les lancements phares de ce printemps sont sans aucun doute l'iPad Pro avec la puce M1 et les nouveaux iMac.

Huberty voit une augmentation de la part de marché d'Apple sur le marché des tablettes, la demande pour les appareils informatiques adaptés à la mobilité ne cesse de s'accroître et le nouvel iPad Pro pourrait bien mettre Apple dans une position de force face à ses concurrents.

L'iPad Pro n'a jamais aussi bien porté son nom depuis l'ajout de la puce M1 !



L'avis de Katy Huberty semble nettement plus positif que les autres, l'analyste n'hésite pas à lancer de grosses prévisions en annonçant que les revenus du Mac pourraient doubler d'ici 4 ans. En 2020, les Mac ont généré 26,8 milliards de dollars, en 2025 ils permettront à Apple de gagner 68,8 milliards de dollars.

L'analyste reconnait que tous les ingrédients sont présents pour faire décoller les ventes de Mac. À noter qu'elle apprécie beaucoup la distinction qu'apporte le géant californien entre ses iPad et ses Mac.



Globalement, les retours sont très bons !

Il est intéressant de voir l'avis des analystes qui observent de près les moindres faits et gestes de la firme de Cupertino. Comme vous pouvez le remarquer, leur vision est très différente de celle d'un consommateur.



