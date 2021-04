Apple Glass : le second prototype serait en retard par rapport au calendrier d'essai 2021

Avant de commercialiser un nouveau produit, Apple doit effectuer une multitude de tests avec plusieurs prototypes qui sont construits dans le plus grand des secrets. Selon un rapport de Digitimes, Apple aurait un retard sur le deuxième prototype des Apple Glass, cette mauvaise nouvelle pourrait engendrer un décalage sur l'ensemble des étapes à suivre.

Le projet est en retard

Les lunettes connectées d'Apple ne sont plus un secret pour personne, plusieurs rumeurs affirment que le géant californien travaille sur ce projet depuis plusieurs années et serait déjà bien avancé sur le sujet.

Selon les récentes descriptions, les Apple Glass ressembleraient à des lunettes de soleil haut de gamme avec des montures épaisses pour y stocker les composants qui permettent le fonctionnement, mais aussi la batterie.



En interne, les ingénieurs et développeurs ont un programme bien précis divisé en plusieurs phases de développement. La première étape (qui serait terminée) aurait consisté à la création de lentilles avec des écrans intégrés capable de détecter des gestes de l'utilisateur.

Pour la seconde phase de développement, Apple travaillerait essentiellement sur le poids des lunettes et l'autonomie globale. Les ingénieurs cherchent bien évidemment à optimiser le plus possible ces deux points, qui sont parmi les plus importants dans les arguments de ventes auprès des consommateurs.

Malheureusement, Apple aurait cumulé un retard qui aurait empêché de commencer les tests de la deuxième phase. Selon Digitimes, il serait maintenant impossible de passer à une production en volume dès le premier trimestre de 2022 (comme c'était initialement prévu).

Les sources ont souligné qu'après la phase 2, le prototype de lunettes AR pourrait encore avoir besoin de passer par des essais phase 3, suivis de 2-3 autres phases d'essais techniques avant d'avoir une chance d'entrer en production en volume. La chaîne d'approvisionnement a estimé à l'origine que le wearable Apple pourrait commencer la production en volume dès le premier trimestre 2022, ont déclaré les sources. Mais comme les tests de P2 n'ont pas encore commencé, les chances de production en volume au premier trimestre 2022 s'avèrent peu probables, ont ajouté les sources.

Pour l'instant, il est difficile de déterminer le trimestre exact où Apple annoncera et lancera les Apple Glass, certains analystes affirment une grande annonce en 2021, d'autres comme Ming-Chi Kuo voient cela dès l'année prochaine, mais certainement pas avant.

La fuite la plus intéressante vient d'un salarié qui travaille sur le projet, il aurait déclaré anonymement que les Apple Glass seront dévoilés dans un Event de 2021, mais seront commercialisés qu'en 2022, cette information viendrait tout droit d’une réunion à l’Apple Park.



