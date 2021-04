Apple pourrait mettre en vente l'iPad Pro 2021 le 21 mai

Comme souvent, Jon Prosser se fait remarquer avec une information encore non divulguée. Alors qu'Apple a présenté ses nouveaux iPad Pro 2021 avec notamment la puce M1 et un écran miniLED pour le grand modèle, la firme n'a pas donné de date précise pour le lancement commercial. Tout ce que l'on sait, c'est que les tablettes seront en précommande le 30 avril, soit vendredi.

Un lancement le 21 mai pour l'iPad Pro 2021 ?

Le leaker Jon Prosser qui nous a déjà partagé autant de bonnes informations que de mauvaises, nous donne la réponse : Apple devrait mettre en vente l'iPad Pro 2021 le 21 mai. Mais attention, cette date ne concernerait que le modèle 12,9 pouces, soit le plus haut de gamme. Étrangement, la firme de Cupertino aurait prévu de lancer la variante 11 pouces le lendemain, le 22 mai. Cela nous parait très farfelu, d'autant que le 22 mai est un samedi. Apple a pour habitude de lancer ses nouveautés le vendredi, ou en tout cas en pleine semaine.

Si vous êtes intéressés, sachez que les nouveaux iPad Pro 2021 démarre à 899€ en version 11 pouces mais désormais à 1219€ en version 12,9 pouces, le prix de l'innovation qui inclut notamment la 5G, le miniLED et la puce M1. Rappelons enfin qu'Apple propose une version ultra haut de gamme à 2599€ qui offre 2 To de stockage, 16 Go de RAM (contre 8 pour les modèles 128 / 256 / 512) et la 5G.