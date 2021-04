Apple possède 660 millions d'abonnés payants !

Alban Martin

Qui peut se targuer d'avoir autant d'abonnés qu'Apple ? Alors que la société la plus valorisée en bourse a annoncé un bénéfice monstre au deuxième trimestre avec 89,6 milliards de dollars de revenus, ses services ont été l'un des principaux moteurs de la croissance. Apple partage rarement des détails sur les abonnements, mais le directeur financier Luca Maestri a déclaré que l'entreprise comptait désormais 660 millions d'abonnés payants.

Un paquet d'abonnés chez Apple

Apple a époustouflé les attentes des analystes avec ses performances au deuxième trimestre. Il y avait un consensus autour de 77 milliards de dollars de revenus et Apple a en fait atteint 89,6 milliards de dollars. En ce qui concerne ses services, la catégorie a généré 16,9 milliards de dollars de recette, en hausse de 27% sur un an - ce qui est d'ailleurs 10% supérieur aux attentes.

Juste avant l'appel des résultats, le directeur financier d'Apple, Luca Maestri, a déclaré au Patrick McGee du Financial Times qu'au cours du dernier trimestre seulement, Apple avait engrangé 40 millions de nouveaux abonnés, ce qui représentait un total de 660 millions d'abonnements payants. Et sur un an, Apple a vu ses abonnements payants augmenter de 145 millions.



Apple a élargi et rendu ses services encore plus attrayants l'an passé. Elle a déployé l'offre groupée Apple One en octobre 2020, puis Apple Fitness+ en décembre et, juste au début du mois, la société a annoncé une extension majeure pour Apple Arcade avec des classiques iOS à succès et même des titres de console. Sans oublier l'arrivée prochaine de Podcasts Subscriptions. Sans oublier le mode Family pour les possesseurs d'Apple Card.



Rappelons que les services d'Apple commencent à 0,99€ avec iCloud pour se terminer avec le pack complet Apple One à 19,95€.