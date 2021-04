La CEE enregistre 9 nouveaux iPad et des AirPort Express

Il y a 48 min

Alban Martin

1



La Commission économique eurasienne a ajouté neuf modèles d'iPad à sa base de données réglementaire, des variantes très probables de l'iPad Pro 11 pouces et de l'iPad Pro 12,9 pouces annoncés la semaine dernière. Mais pas forcément uniquement.

Pas uniquement les nouveaux iPad Pro ?

Juste avant l'ouverture des précommandes pour le dernier iPad Pro 2021 d'Apple prévue demain, neuf variantes ont été répertoriées dans une base de données réglementaire. Les numéros de modèle A2377, A2378, A2567, A2588, A2602, A2568, A2569, A2589 et A2604 figurent désormais dans les registres de la CEE comme le rapporte AppleInsider. On trouve également les références A2459, A2460, A2461 qui sont déjà affichées sur le site d'Apple comme étant les nouveaux iPad Pro.



Il est donc logique qu'une partie des autres références soit des variantes des iPad Pro (stockage et / ou 5G), et que l'autre soit présente pour les futurs iPad 9 et iPad mini 6 que l'on attendait lors du keynote du 20 avril. Curieusement, la base de données de la CEE a divisé les numéros de modèle en deux sections - avec cinq variantes dans une, quatre dans l'autre.



Bien évidemment, ces entrées ne contiennent pas de détails, hormis l'indication que ce soit des «modèles de tablettes Apple» et qu'ils exécutent «la version 14 du logiciel iPadOS».



Tous les appareils Apple doivent être répertoriés dans la base de données CEE avant de pouvoir être commercialisé dans cette région du monde. Et les nouveaux iPad Pro 2021 seront en précommande demain avec une mise en vente certainement le 21 mai.

Les AirPort de retour ?

Enfin, ces documents font également état du AirPort Express d'Apple, retiré de la vente depuis longtemps. On ne sait pas pourquoi ils ont été soumis à la CEE, mais cela peut être lié à une mise à jour logicielle potentielle qui pourrait légèrement modifier les performances des bornes WiFi.