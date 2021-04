Pixelmator Pro 2.0.8 prend en charge les LUT sur MacOS

Le concurrent de Photoshop, Pixelmator Pro, vient de se mettre à jour sur Mac App Store en version 2.0.8 avec de nombreuses nouveautés pour faciliter la retouche d'image.



Pour mémoire, Pixelmator Pro est un éditeur d'image puissant, ergonomique, et facile à utiliser, conçu exclusivement pour Mac. Le tout pour moins de 50€, là où les concurrents nécessitent souvent un abonnement ou un paiement plus conséquent.

Avec une large gamme d'outils d'édition de qualité pro et non-destructifs, Pixelmator Pro vous permet de tirer le meilleur de vos photos, créer de magnifiques compositions et concevoir, dessiner, peindre, appliquer des effets époustouflants, concevoir de superbes textes et éditer des images de toutes les façons possibles. Avec son design intuitif et accessible, Pixelmator Pro est très facile à utiliser — que vous démarriez avec l'édition d'image ou soyez un pro.

Pixelmator Pro 2.0.8 gère enfin les tables de correspondance des couleurs

La dernière mise à jour de Pixelmator Pro, disponible maintenant dans le Mac App Store, ajoute la prise en charge des ajustements de couleurs définis par une LUT. Pixelmator Pro est livré avec une collection de LUT intégrées et vous pouvez importer une LUT à partir d'un fichier sur votre ordinateur.



Une LUT (Look Up Table) est une table de correspondance de couleur, utilisée en photo et en vidéo pour effectuer un étalonnage des couleurs en un clic ou pour ajouter une certaine atmosphère.



Pixelmator Pro est livré avec 48 LUT au choix dans plusieurs catégories : cinématique, bichromie, conversion en niveaux de gris, etc. Pour ajouter une LUT, ouvrez une image, sélectionnez l'outil Réglages des couleurs dans la barre latérale, puis activez le panneau LUT personnalisé.



Si vous avez acheté des LUT en ligne, vous pouvez les importer et commencer immédiatement à les appliquer à vos images dans Pixelmator Pro, comme le propose par exemple Photoshop. Vous pouvez même appliquer une LUT à tout un tas d’images à la fois à l’aide de la prise en charge AppleScript de Pixelmator Pro.



En plus d'appliquer des LUT aux images dans Pixelmator Pro, vous pouvez effectuer vos propres ajustements de couleur à l'aide des outils standard de Pixelmator, puis exporter ces ajustements en tant que LUT personnalisée. Vous pouvez ensuite utiliser cette LUT dans Final Cut Pro ou une autre application dans votre flux de travail.



Pixelmator Pro comprend également un algorithme d'apprentissage automatique qui tente de décomposer une LUT importée en ses réglages de couleur individuels et vous permet d'ajuster manuellement les différents paramètres : Niveaux, Courbes et Teinte / Saturation / Luminosité.



La nouvelle version corrige améliore également plusieurs points :

ML Match Colors a été amélioré pour mieux copier l'apparence des images avec un contenu similaire.

Le réglage de la balance des couleurs peut désormais changer les couleurs des zones décolorées.

L'outil de dégradé a maintenant un bouton toujours visible pour indiquer qu'il peut être ouvert.

Les réglages des ombres et des hautes lumières augmenteraient la saturation des couleurs, alors qu'ils ne le devraient pas.

Les guides d'alignement ne fonctionnaient pas correctement.

L'exportation rapide ne fonctionnait pas correctement sur les ordinateurs Mac moins puissants.

Lors de l'utilisation de la commande Exporter pour exporter des images avec des points dans leurs noms, la partie du nom de fichier après la période finale serait supprimée.

