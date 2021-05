T1 2021 : Apple domine une nouvelle fois le marché des tablettes

Au sein du marché des tablettes tactiles, les trimestres passent et se ressemblent, avec une publication des résultats donnant Apple toujours en tête grâce à son iPad. Cette fois encore, le rapport préliminaire d'IDC n'échappe pas à la règle : au cours du premier trimestre de 2021, la Pomme aurait dominé dans le milieu.

Avec 31,7% de part de marché, la firme de Cupertino fait une nouvelle fois fort, échappant à Samsung, deuxième, mais également à Lenovo, troisième.

La tablette d'Apple, le célèbre iPad, continue de rencontrer un franc succès auprès des consommateurs, notamment grâce à ses nombreux modèles qui peuvent s'adresser à tout le monde. L'autre facteur de cette belle forme n'est autre que la crise sanitaire actuelle, qui "force" les employés bloqués à domicile à s'offrir une tablette ou un ordinateur.

Bien que les déploiements de vaccins et le retour des entreprises dans les bureaux puissent ralentir la tendance du travail à domicile, nous sommes encore loin de revenir à des conditions de travail "normales" et par conséquent, la demande autour des tablettes devrait se poursuivre pendant un certain temps.