Apple a écrasé le marché des casques avec les AirPods en 2021 aux US

Il y a 1 heure

AirPods Casques

Alban Martin

1



Les AirPods sont devenus un phénomène depuis leur introduction en 2016, et Apple a eu la bonne idée d'élargir sa gamme de casques sans fil - qui comprend également des produits de la marque Beats. Selon une enquête de Statista, Apple est en tête du marché des écouteurs aux États-Unis "à une distance considérable" grâce aux AirPods et aux Beats.

Apple domine largement ses concurrents sur le marché des casques et écouteurs

L'enquête menée par Statista auprès de plus de 4 000 consommateurs aux États-Unis le mois dernier a révélé que les AirPods représentent environ 34,4 % de parts de marché dans le pays.



Toutefois, l'avance d'Apple sur le segment devient encore plus importante si l'on considère Beats, qui arrive en deuxième position avec 15,3 % des parts. En d'autres termes, Apple s'accapare la moitié du secteur aux États-Unis.



Dan Ives, analyste chez Wedbush, estime que les AirPods sont devenus une activité annuelle de 20 milliards de dollars, et qu'Apple est sur le point d'atteindre les 100 millions d'unités vendues d'ici la fin de l'année. Ces chiffres sont corroborés par d'autres rapports qui placent également Apple à la première place dans le classement des vendeurs de casques audio.

Statista définit les AirPods comme les "écouteurs les plus populaires de la planète" :

Si beaucoup ont été impressionnés par la technologie des premiers vrais écouteurs sans fil d'Apple, leur design a suscité de nombreuses critiques et Internet s'est amusé à plaisanter sur leur apparence, leur prix et leur attrait général. Cinq ans plus tard, il est clair qu'Apple a une fois de plus eu le dernier mot, puisque les AirPods, qui en sont à leur troisième génération, sont très probablement les écouteurs les plus populaires de la planète.

Juste derrière Beats vient le casque de Bose avec 12,5 % de parts de marché aux États-Unis, suivi de Samsung en quatrième position avec 12,2 %. JBL (propriété de Samsung), Sony, Skullcandy et LG figurent également dans les huit premières places du classement.



Apple a donc frappé fort avec ses AirPods qui sont sortis de nulle part avec le principe de rendre les écouteurs sans fil bons, plus amusants et faciles à utiliser. Il n'existe tout simplement pas d'autres écouteurs qui s'intègrent parfaitement à l'iPhone comme le font les AirPods. Sauf les Beats, dont les derniers Fit Pro et Studio Buds cartonnent grâce à des prix bien placés.



Du côté des produits Apple, rappelons que tous les modèles sont actuellement en promo : AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max.