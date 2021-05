Mise à jour : macOS 11.3.1 et watchOS 7.4.1 sont disponibles

Il y a 32 min

Julien Russo

Réagir



Après la sortie d'iOS 14.5.1, Apple a mis en ligne les minutes qui ont suivi la version corrective macOS 11.3.1 et watchOS 7.4.1. Sans surprise, on n'y retrouve pas de nouveautés, mais essentiellement des correctifs liés à la stabilité, aux performances et surtout à la sécurité.

macOS 11.3.1 et watchOS 7.4.1 sont disponibles

Soirée mise à jour ce soir pour les utilisateurs Apple !

Le géant californien vient de publier une nouvelle version de macOS 11.3 et watchOS 7.4. Au programme, on retrouve une nouvelle version pour Mac et pour Apple Watch qui est fortement recommandé pour maintenir une sécurité optimale des deux appareils

Apple a également corrigé quelques bugs qui restent confidentiels, l'entreprise n'apporte aucun détail dans sa note de mise à jour.

Comment télécharger les mises à jour ?

Pour macOS 11.3.1, rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche, cliquez sur Préférences Système puis allez sur l'icône Mise à jour de logiciels. La nouvelle version vous attendre ici.

Pour les utilisateurs de l'Apple Watch, rendez-vous dans "Watch" sur votre iPhone, puis allez dans "Général" et "Mise à jour de logicielle".