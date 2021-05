Discord bientôt disponible sur PlayStation (Partenariat)

Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Réagir



Discord fait parler de lui dans les médias ces derniers temps et cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle. Grâce à un partenariat, le service Discord sera implanté au sein de celui de PlayStation dès 2022. Voilà de quoi ravir les joueurs PS4/PS5 possédants un groupe de jeux d'amis sur Discord.

Discord plutôt Sony que Microsoft ce coup-ci ?

Le célèbre service Discord, utilisé par plus de 140 millions de joueurs chaque mois à travers le monde fait énormément parler de lui ces dernières semaines. On a d'abord eu le droit à un petit litige sur l'App Store lorsque Apple a visiblement appris que Discord hébergeais des serveurs interdits au moins de 18 ans sans une réelle sécurité pour accéder au contenu. Ce qui a valu la mise en garde d'Apple et donc une réaction du groupe avant de se faire bannir du store.



Mais le plus important concernait un potentiel rachat et pas par n'importe qui. Il y a tout juste un mois, les premières rumeurs sérieuses sont parues sur le web expliquant que Microsoft était en pourparlers avec Discord pour un potentiel rachat tournant autour des 10 milliards de dollars.



Une annonce forte qui n'aura pas duré bien longtemps. Seulement treize jours après cette petite bombe, on apprit que Discord souhaitait mettre fin aux négociations et rester indépendant. Nous voici donc à nouveau treize jours plus tard et cette fois-ci c'est officiel, c'est du côté de PlayStation, concurrent de Microsoft (Xbox) que se tourne Discord.

Annoncé hier via un post de blog, PlayStation & Discord s'associent et souhaitent se rapprocher pour donner une expérience supplémentaire aux joueurs. Comme le titre l'indique, à partir du début d'année prochaine soit 2022, un nouveau service de communication populaire s'intégrera à votre expérience sociale sur PlayStation.

Ensemble, nos équipes travaillent déjà d'arrache-pied pour connecter Discord à votre expérience sociale et de jeu sur PlayStation Network. Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile à partir du début de l'année prochaine, permettant aux amis, aux groupes et aux communautés de sortir, de s'amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant à des jeux ensemble.

Vous l'aurez compris, même si nous ne savons pas encore comment les deux entités veulent procéder, il n'y a pas de doute sur le fait que début 2022, il sera possible d'interagir dans vos groupes Discord directement via l'app PlayStation ou la console en elle-même.

En ce qui concerne le rachat de Microsoft avorté, nous ne connaîtrons sûrement jamais la vérité mais vu de loin, il y a fort à parier pour que Xbox l'ait mauvaise contre PlayStation dans cette "guerre des consoles" qui s'annonce encore une fois passionnante à suivre dans les années à venir.

Télécharger le jeu gratuit Discord - Parler et trainer