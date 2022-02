Les joueurs PlayStation 4 et 5 peuvent partager leur activité gaming sur Discord

En peu de temps, Discord est devenu la messagerie instantanée préférée des joueurs sur PC. L'application sur Windows et macOS permet de rejoindre des serveurs pour échanger avec d'autres utilisateurs, de discuter avec ses amis, de montrer à quel jeu on est en train de jouer... Malgré une absence de compatibilité avec la PlayStation, les choses évoluent enfin grâce au récent partenariat avec Sony.

Discord x PlayStation

Depuis 2018, les joueurs sur Xbox peuvent lier leur compte à Discord afin de partager avec leurs proches leur activité en temps réel, une bonne idée pour permettre à des amis sur PC de vous rejoindre sur des jeux en ligne compatibles crossplay.

Cet atout n'existait pas jusqu'ici pour les clients PlayStation, Sony n'avait jamais donné son feu vert pour que ses joueurs puissent renseigner leur identifiant PSN sur Discord.

Désormais cette absence de connexion entre les deux services est du passé, dès maintenant les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5 peuvent afficher leur activité sur Discord !



Vous êtes en train de jouer à Fortnite ? Call of Duty Warzone ? FIFA 22 ? Montrez-le à vos proches !

Cette avancée entre Sony et Discord est le résultat d'un partenariat qui a été dévoilé en mai 2021, Jim Ryan le PDG de Sony Interactive Entertainment avait déclaré :

Notre objectif est de rapprocher les expériences Discord et PlayStation sur console et mobile dès le début de l'année prochaine, permettant aux amis, aux groupes et aux communautés de traîner, de s'amuser et de communiquer plus facilement tout en jouant à des jeux ensemble.

Attention toutefois à cette nouveauté qui sort aujourd'hui, cela ne concerne que le partage d'activité, vous ne pourrez pas discuter avec les utilisateurs Discord depuis votre PlayStation ni rejoindre des serveurs.

Ce que nous vivons est la première étape de la collaboration entre Sony et Discord, d'autres nouveautés arriveront par la suite, mais pour le moment il faut être patient.



Discord a déclaré via un billet de blog :

Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec PlayStation et d’explorer comment nous pouvons créer collectivement de superbes expériences centrées sur le partage pour vos amis et vos communautés.

Comment lier votre compte PSN à Discord ?

Sur votre PC ou Mac :

Ouvrez Discord

Accédez aux paramètres utilisateur (la roue en bas à gauche avec votre pseudo Discord)

Accédez à Connexions

Vous verrez le logo PlayStation à cet endroit

Cliquez dessus, vous serez redirigé vers le site de PlayStation pour saisir votre identifiant et mot de passe

À noter que si le logo PlayStation n'est pas visible, c'est qu'il est nécessaire de patienter un peu, le déploiement de l'ajout du compte PSN dans Discord est en cours sur Mac et PC.

Comment lier votre compte PSN à Discord sur iPhone ?

Ouvrez l'application Discord

Appuyez sur votre photo de profil en bas à droite

Accédez à Connexions

Appuyez sur "Ajouter" en haut à droite

Sélectionnez le logo PlayStation dans la liste

Cliquez dessus, vous serez redirigé vers le site de PlayStation pour saisir votre identifiant et mot de passe

Si vous ne voyez pas le logo PlayStation, vérifiez si vous avez bien la dernière version de l'app Discord, si c'est le cas, il suffit de patienter un peu que le déploiement se termine.



