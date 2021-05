Infuse 7 : nouveau design, nouvel accueil et compatible macOS

Le célèbre lecteur multimédia Infuse passe la 7ème en ce début mai, avec pas mal de nouveautés notables dont la compatibilité tant attendue avec macOS.



Cette application iOS avait intégré des évolutions notables en 2016 avec Infuse 5 (Apple TV, streaming, Up Next) puis avec Infuse 6 en 2019 (AirPlay 2, iCloud, etc).

Infuse 7 fait son entrée sur Mac

Comme l'a annoncé Firecore, la plus grande nouveauté de Infuse 7 est le support des Mac. Huit ans après ses débuts sur iPhone et iPad, l'application fait ses grands débuts sur les ordinateurs d'Apple, une bonne idée pour profiter des vidéos sur grand écran. A noter que le support ne se limite pas aux Mac M1 qui peuvent nativement lancer des apps iOS, les Mac à puce Intel peuvent aussi en profiter.

Mais ce n'est pas tout, la version 7 apporte un nouveau design, plus moderne et plus épuré qui rappelle fortement TV d'Apple. Le but est de mettre les vidéos en avant et de faciliter la navigation. Et dans cet esprit, les développeurs proposent un nouvel écran d'accueil qui place votre contenu au premier plan. Les catégories de films, séries télévisées, et autre peuvent être fixées et organisées directement sur le nouvel écran d'accueil très facilement, et sera synchronisé avec vos autres appareils.



Si vous êtes intéressés, sachez que Infuse 7 est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad, Apple TV et Mac. L'abonnement Pro à 0,99€ / an (ou 9,99€ par an) permet de profiter de certaines fonctions comme la 4K HDR, AirPlay, Dolby Digital Plus (E-AC3) et autre DTS-HD. Et pour ceux qui n'aiment pas les abonnements, la licence à vie s'affiche à 79,99€. Une très bonne alternative à VLC.

