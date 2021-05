Promo : les forfaits Bouygues 5 Go à 4,99€ et 60 Go à 7,99€ !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Belle offensive de Bouygues Télécom avec sa filiale B&YOU qui lance des forfaits à tout petits prix avec le retour du 5 Go à 4,99€ mais surtout l'offre 60 Go à 7,99€. Une belle initiative qui tranche avec les derniers mois qui ont été le théâtre de promotion sur des forfaits à 100 et 200 Go. Et forcément, ce n'était pas dans la même gamme de prix.

L’opérateur numéro deux en France devrait faire le plein de nouveaux clients.

Le forfait 5 Go à 4,99€ / mois chez B&YOU

Pour 4,99€ par mois, B&YOU propose un forfait 4G doté de 5 Go d'Internet avec les appel/SMS illimités qui sont entièrement utilisables gratuitement en roaming pour vos déplacements dans les pays européens et les territoires français. Le forfait est sans engagement et ne changera pas au bout d'un an (normalement).



C'est un prix canon pour ceux qui ne veulent pas dépenser et qui n'utilisent que peu de données Internet au quotidien, du moins en déplacement. Si vous avez le Wifi à la maison et au travail par exemple, c'est parfait.

5 Go d'Internet dont 5 Go utilisables en Europe et DOM

Appels/SMS/MMS illimités

Spotify Premium offert pendant 2 mois

Carte SIM à 10€

Le forfait 60 Go à 7,99€ / mois chez B&YOU

Pour trois euros de plus, soit 7,99€ par mois, B&YOU propose un forfait 4G avec 60 Go d'Internet, sans oublier les appel/SMS illimités, le tout utilisable gratuitement en roaming pour vos déplacements en Europe et dans les DROM. Le forfait est sans engagement, une nouvelle fois.



Voilà le compromis idéal entre data et tarif.

60 Go d’internet en 4G dont 12 Go utilisables en Europe et DOM

Appels & SMS/MMS illimités

Spotify Premium offert pendant 2 mois

Carte SIM à 10€

Si vous souhaitez souscrire à ces très belles offres, Bouygues les proposent pendant quelques jours et il faut savoir que l’opérateur se classe deuxième derrière Orange / Sosh pour la qualité de sa couverture réseau en 4G, et maintenant en 5G.