Apple privilégie certains développeurs avec une API spéciale

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Nouvelle journée dans le grand procès entre Apple et Epic Games qui continue d'être l'un des sujets les plus chauds du moment. Et grâce à cette confrontation, de nombreuses informations sont dévoilées autour des deux sociétés, notamment sur l'App Store et les pratiques commerciales orchestrées par la Pomme.

Et aujourd'hui, de nouveaux documents ont été publiés, montrant comment Apple privilégie certains développeurs, dont Hulu, avec une API spéciale.



Une API spéciale pour certains développeurs

Dans le cadre de la bataille juridique avec Epic Games, Matt Fischer, vice-président de l'App Store, était sur le devant de la scène pour répondre à diverses questions posées par les avocats. L'un des sujets n'était autre que de prouver qu'Apple a conclu des accords spéciaux avec de grands développeurs d'applications comme Hulu.



Ainsi, une API d'annulation et de remboursement d'abonnement serait proposée à ces derniers :

Hulu fait partie de l'ensemble des développeurs sur liste blanche ayant accès à l'API d'annulation / remboursement d'abonnement. En 2015, ils l'utilisaient pour prendre en charge la mise à niveau instantanée à l'aide d'une configuration à 2 familles, avant que les capacités de mise à niveau / rétrogradation d'abonnement soient intégrées.

Apple a longtemps déclaré que l'App Store fournissait des «règles du jeu équitables» qui traitaient toutes les applications de l'App Store de la même manière, mais malgré tout, il semblerait que des privilèges soient de la partie.



Selon Fischer, qui a alors été interrogé pour savoir si certains développeurs avaient accès à certaines fonctionnalités exclusives, ce dernier a alors répondu par la négative, affirmant qu'Apple voulait parfois tester une fonctionnalité avec un petit groupe avant de fournir à tous les développeurs.