La bêta 3 d'iOS 14.6 et de macOS Big Sur 11.4 est disponible

Deux mois après la présentation d'iOS 14, Apple en est déjà à la cinquième version de test de ses systèmes d'exploitation iOS 14 et iPadOS 14, toujours destinée aux...

Une nouvelle faille de sécurité trouvée dans iOS 13 et macOS Catalina peut permettre à n'importe qui de récupérer des fichiers sensibles comme l'historique de navigation de l'utilisateur...

Ce qui est formidable chez Apple c'est que tout est calme et d'un seul coup il tombe une avalanche de nouvelles mises à jour ! À l'approche du lancement officiel de tvOS 14, macOS Big Sur et iOS...

Ce soir, Apple propose la seconde bêta d’iOS 14.2 et d’iPadOS 14.2 pour les développeurs (build 18B5061e), deux semaines après la première version. Un timing...

Apple vient de publier la quatrième bêta d'iOS 14.5, il y a seulement quelques minutes ! La firme crée la surprise puisque cela intervient à 18 heures (au lieu de 19h) et en plus la bêta...

Apple a lancé aujourd'hui les sixièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs à des fins de test, une semaine après la publication des bêtas 5 d'iOS 14.5...

Pour les utilisateurs de macOS 11.4, la nouvelle bêta apporte essentiellement des correctifs de bugs, mais aussi la prise en charge Intel Mac pour les GPU Navi de la série 6000 d'AMD . Si vous êtes développeur, rendez-vous dans le menu de la pomme en haut à gauche, puis "Préférences système" et "Mise à jour de logiciels". Un peu de patience pour les testeurs publics, la mise à jour devrait être disponible sous peu pour vous.

La nouvelle bêta apporte surtout des correctifs et diverses améliorations au niveau des performances. Côté nouveauté, iOS 14.6 signe l'arrivée de l'Apple Card Family aux États-Unis, un forfait HiFi à Apple Music et un nouveau système qui vous propose d'installer la version finale ou bien de continuer sur le programme de bêta test.

Apple vient de mettre en ligne la bêta 3 d'iOS 14.6, d'iPadOS 14.6 et de macOS 11.4. Les personnes concernées peuvent installer la nouvelle bêta depuis l'Apple Developer Center ou directement dans les réglages de leur appareil dans Général et Mise à jour logicielle. Si vous ne la voyez pas encore, il faut attendre encore un peu, le déploiement est en cours.

