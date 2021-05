Apple Developer Academy : trois profils à l'honneur avant la WWDC 21

Alban Martin

La première Apple Developer Academy a ouvert ses portes au Brésil en 2013, dans le but de fournir les outils et la formation aux futurs entrepreneurs, développeurs et concepteurs pour trouver et créer des emplois dans l'économie florissante des applications iOS. Depuis lors, la société a ouvert plus d'une douzaine d'académies à travers le monde et deux autres sont en route : une en Corée et une à Detroit, dans le Michigan, le tout premier site américain.

Apple fait la publicité de ses cours pour étudiants partout dans le monde

Comme l'explique la firme dans son communiqué, le programme a permis à des étudiants du monde entier de développer des applications et de suivre une formation à l'entrepreneuriat. Beaucoup ont ensuite démarré leur propre entreprise, créé et vendu des applications sur l'App Store et redonné à leurs communautés. Avec les plans d'expansion en cours, des milliers d'étudiants supplémentaires dans le monde auront désormais accès à ces opportunités chaque année.

Les nouveaux programmes d'académie à Detroit et en Corée rejoindront plus d'une douzaine d'autres sites au Brésil, en Indonésie et en Italie. Partout dans le monde, que les étudiants soient à Naples, en Italie ou à Jakarta, en Indonésie, ils apprennent les bases du codage ainsi que les compétences professionnelles de base, la conception et le marketing, garantissant ainsi aux diplômés la gamme complète d'outils nécessaires pour contribuer à leur niveau local. Le programme intègre également les valeurs d'Apple tout au long du cours, encourageant les étudiants à concevoir de manière inclusive et à avoir un impact positif dans le monde.

Les diplômés de l'Apple Developer Academy du monde entier ont continué à créer leur propre entreprise, à créer et à vendre des applications sur l'App Store et à redonner à leurs communautés.

Apple propose deux programmes de formation distincts dans le cadre de l'Apple Developer Academy : des cours de base de 30 jours qui couvrent des domaines spécifiques, y compris un cours d'introduction pour ceux qui envisagent le développement d'applications comme un cheminement de carrière, et une académie plus intensive de 10 à 12 mois. Un programme qui approfondit le codage et les compétences professionnelles.



Les candidatures pour la première cohorte d'académies de Detroit - la première Developer Academy d'Apple aux États-Unis - sont ouvertes cette semaine. L’académie, qui fait partie de l’initiative d’équité raciale et de justice d’Apple, devrait ouvrir ses portes en octobre dans un espace récemment repensé au centre-ville de Detroit. Tous les résidents du Michigan âgés de 18 ans et plus sont invités à postuler, quelle que soit leur expérience de codage.

Apple en profite pour mettre en avant trois profils qui ont réussi grâce à cette initiative :

Antonio Chiappetta, diplômé de l'Apple Developer Academy de Naples, en Italie, travaille désormais en tant que développeur iOS chez Elevate Labs à Paris. Antonio Chiappetta, 25 ans, faisait partie de la toute première cohorte de l'Apple Developer Academy à Naples, en Italie, en 2016. Il travaille sur Elevate, l'application de formation cérébrale primée.

Arthur Motelevicz a fréquenté l'Apple Developer Academy à Curitiba, au Brésil, et travaille désormais avec 11 autres diplômés de l'Académie dans son entreprise. Ancien chanteur et guitariste d'un groupe, Arthur sait de première main comment l'académie encourage la créativité et la collaboration, des compétences aussi importantes en affaires qu'en musique. Après le diplôme sortant de l'académie, Motelevicz a créé Super Pads, une application DJ amusante et facile à utiliser.

Aisyah Widya Nur Shadrina, diplômée de l'Apple Developer Academy de Jakarta, en Indonésie. Après avoir participé à l'Apple Developer Academy à Jakarta, en Indonésie, Aisyah Widya Nur Shadrina a été sélectionnée pour participer au Apple Entrepreneur Camp en 2020, travaillant aux côtés d'autres femmes fondatrices et développeurs. À l'académie, Shadrina et son équipe entièrement féminine ont utilisé la caméra frontale et l'apprentissage automatique sur iPhone pour créer Hearo, une application capable de traduire la langue des signes en voix et texte, offrant un moyen plus transparent de communiquer avec des amis sourds.

Rendez-vous à la WWDC 2021

La Conférence mondiale annuelle des développeurs d’Apple (WWDC) se tiendra du 7 au 11 juin dans un format entièrement en ligne. La WWDC proposera des centaines de sessions aux développeurs de tous âges et de tous horizons - y compris des centaines d'étudiants actuels et anciens de l'Apple Developer Academy - pour en savoir plus sur les nouvelles technologies, outils et cadres sur lesquels ils s'appuient pour créer des applications et des jeux innovants et différenciant les plates-formes.