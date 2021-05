Revolut Shopper : extension chrome pour payer en ligne en toute sécurité

Alexandre Godard

Revolut ne cesse d'améliorer son service et ce n'est pas cette nouvelle extension chrome qui viendra dire le contraire. Grâce à celle-ci, il vous sera possible d'avoir accès facilement à des dizaines de remises et surtout de payer en ligne en toute sécurité, sans taper votre vrai numéro de carte bancaire, pratique non.

Revolut Shopper : la sécurité avant tout

Revolut est sûrement l'une des banques en ligne qui évolue le plus rapidement. Au-delà de posséder un compte bancaire classique et une carte de débit, l'application permet d'avoir accès à tout un tas de fonctionnalités.



Il est possible par exemple d'investir dans les matières premières, sur les cryptomonnaies, faire du shopping en ligne en passant par Rewards qui permet d'avoir des remises sur de multiples enseignes... Mais l'une des fonctionnalités très utile lorsque l'on possède un compte Revolut, c'est le fait de pouvoir créer en deux clics une carte virtuelle.



Grâce à cette carte virtuelle, vous pouvez passer une commande en ligne en rentrant un numéro de carte qui n'est pas celui de votre vraie carte. Vous l'aurez compris, cela permet au final de ne "jamais" se faire voler ses coordonnées bancaires et de les divulguer à chaque achat.



Cette fonctionnalité est la bienvenue mais Revolut a souhaité pousser la fonctionnalité encore plus loin. Car désormais, une toute nouvelle extension chrome baptisée Revolut Shopper est disponible gratuitement pour les clients.

Une fois installée sur votre navigateur chrome sur votre PC ou votre Mac, vous n'aurez même plus besoin de taper les chiffres vous-même, l'extension se chargera elle-même de cette charge fastidieuse. Comme expliqué plus haut, les chiffres utilisés pour le paiement ne sont pas les vrais, ce qui vous protège totalement des fraudes en tout genre.

Mais l'extension ne s'arrête pas là, Revolut Shopper va également se charger de vous trouver des produits intéressants avec des remises. Que ce soit chez Nike, JDSports, Apple... cette extension est là pour vous aider à faire les meilleurs choix.



Si vous êtes client Revolut (payant), vous avez sûrement reçu le mail qui contient le bouton pour installer l'extension chrome. Si ce n'est pas le cas, dirigez-vous dans l'application, dans la partie Hub tout à droite et cliquez sur Shopper.



