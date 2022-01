Pareto Security vérifie les paramètres de sécurité de votre Mac

Il y a 7 heures

Applications Mac

Alban Martin

Apple fournit un ensemble complet de fonctions de sécurité pour s'assurer que les utilisateurs de macOS gardent leurs Macs éloignés de tout danger, mais parfois les utilisateurs n'ont aucune idée de comment vérifier si tous ces outils sont activés. C'est dans cette optique que l'éditeur de logiciels Niteo (fondé en 2006) a créé "Pareto Security", une application qui vérifie les paramètres de sécurité de votre Mac, un par un.

Une application Mac pour mieux configurer son ordinateur

Loin d’être une application Mac réservée aux experts en sécurité, Pareto Security a pour but d’accompagner les utilisateurs ordinaires à travers toutes les options disponibles pour rendre leur Mac plus sûr contre les logiciels malveillants, virus et autres.

Après l'avoir installée, vous pouvez lancer une vérification pour obtenir un rapport sur vos paramètres de sécurité. Pareto Security analyse 36 options de macOS pour indiquer aux utilisateurs ce qui peut être fait pour prévenir les virus ou d'autres types d'attaques. Le rapport de sécurité est divisé en quatre catégories différentes : Sécurité des accès, Pare-feu et partage, Mises à jour logicielles et Intégrité du système.



Après avoir effectué une vérification, l'application détecte si la connexion automatique est désactivée, si le pare-feu est activé, si votre Mac a FileVault activé, et bien plus encore comme GateKeeper qui analyse les applications tierces non issues de l’App Store. Autre exemple, elle affiche des alertes pour les utilisateurs dont l'option exigeant un mot de passe administrateur pour modifier les préférences du système n'est pas activée, ou même pour ceux qui gardent le partage de fichiers en réseau activé.



En outre, Pareto Security vous indique s'il existe des mises à jour pour les applications installées sur votre Mac, car la mise à jour des applications est un excellent moyen d'éviter les failles de sécurité. Mais c’est déjà proposé en natif par MacOS. L'application fonctionne en arrière-plan et dispose d'une option d'équipe qui permet à l'administrateur de voir le rapport de sécurité de plusieurs Mac, ce qui est très utile pour les entreprises.



Là où le bas blesse, c’est au nouveau prix puisque Pareto Security est vendu 15 $ (licence individuelle à vie). Mais si vous avez un abonnement SetApp, vous l’aurez sans surcoût,